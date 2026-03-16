X!

Evelin Samuel uuest albumist: saan kunagi meenutada, et tegin midagi ära

Foto: Ken Mürk/ERR
Albumi "Ilma vaiksem pool" avaldanud Evelin Samuel rääkis "Terevisiooni" stuudios oma uuest albumist, kuhu ta koondas publikulemmikud viimase 20 aasta jooksul toimunud kontsertidelt, aga ka täiesti uut muusikat.

"Ühel hetkel sain aru, et kontserte on nii palju tehtud. Tulen kontserdisaalist välja ja sellest kõigest jääb ainult hajus mälestus, mulle ja teistele. Tahtsin, et need ilusad laulad, mida olen 20 aasta jooksul laval esitanud, et saaksin need ka salvestada. Pooled on publiku lemmiklood ja pooled on päris uued lood," selgitas Samuel.

Uutest lugudest on albumil "Ilma vaiksem pool" mitmed pärit Maian Kärmase sulest, millele Tõnis Kõrvits on oma korda teinud keelpilliseaded. "Need seaded on nagu kevad. Kuulad neid, siis kõik sillerdab ja linnud laulavad. Seaded seovad üsna eklektilise albumi üheks ilusaks tervikuks," lisas Samuel.

Laulja tõdes, et albumi ilmumine on talle oluline, sest kõik tahavad, et neist mingi jälg jääks. "Mulle endale, et saan kunagi kuulata ja meenutada, et ma midagi tegelikult tegin ära. Kui hakkab meelest ära minema, siis saan albumi mängima panna. Samamoodi ka lastele mälestuseks, kes võib-olla praegu ei oskagi midagi rohkem kui enda elu tähele panna, hakkavad kunagi huvi tundma," märkis ta.

Samueli sõnul on laul üks tervik. Ta ei ole ainult sõnad, ei ole ainult viis ega ainult harmoonia. "Laul on kõik see kokku. Ilma keelpillimängijateta oleks see albumi hoopis midagi muud. Täna ma olen seal, et see kõla on just see, mis mind kõnetab. Võrdluseks toon Joni Mitchelli, kes 1960. aastatel laulis oma kitarriga ja hästi heleda häälega, aga 2000. aastate alguse salvestas orkestriga plaadi ja laulis neid samu laule hoopis küpsema naise tämbriga," rääkis Samuel.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Katrin Viirpalu ja Juhan Kilumets

