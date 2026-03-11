X!

Galerii: kuidas valmib "Aktuaalne kaamera"?

Tele
{{1773219060000 | amCalendar}}
Aktuaalse kaameraga võttel. Juubeli puhul peab ka peaminister lipsu joondu sättima.
Vaata galeriid
50 pilti
Tele

"Aktuaalse kaamera" 70. sünnipäeva puhul andis Eeter võimaluse jooksvalt jälgida, kuidas valmivad õhtused uudistesaated.

ERR-i fotograafid käisid juba hommikusel "Aktuaalse kaamera" koosolekul, päeva jooksul aga käisid nad koos reporteritega kaasas võtetel. Lisaks avanes uks montaaži- ja grimmitubadesse ning võimalus näha stuudios kaamerate taga.

"Aktuaalne kaamera" tähistab 11. märtsil 70. sünnipäeva, esimene uudistesaade läks eetrisse 1956. aasta märtsis.

Õhtupoole külastas Uudistemaja ka president Alar Karis, kes tutvus, kuidas "Aktuaalne kaamera" eetrisse jõuab.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

09:52

VIDEO | Monika Tamla üllatas AK sünnipäeval televaatajaid uudistelugejana

10.03

Perega Dubais puhanud Viinalass: kogesin esimest korda elus sõjaohtu

11:41

Marite Kallasma: olen uudisteankruna käskkirja ja eetrikeelugi saanud

20:15

Galerii: kuidas valmib "Aktuaalne kaamera"? Uuendatud

14:26

Galerii: uudistemaja 1. stuudios tähistati "Aktuaalse kaamera" 70. sünnipäeva

10:33

Astrid Kannel: teen "Aktuaalset kaamerat" kogu südamest

12:58

Galerii: "AK" 70. sünnipäeval said suud magusaks ka teised meediamajad

10.03

Kokk: sibula pisarateta hakkimiseks on paar lihtsat nippi

09.03

Lauri Laubre: olen tänulik, et julgesin oma elus teha totaalse pöörde

14:47

Vaata enne tele-eetrit: AK erisaade heidab pilgu uudistesaate hingeellu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo