Galerii: kuidas valmib "Aktuaalne kaamera"?

ERR-i fotograafid käisid juba hommikusel "Aktuaalse kaamera" koosolekul, päeva jooksul aga käisid nad koos reporteritega kaasas võtetel. Lisaks avanes uks montaaži- ja grimmitubadesse ning võimalus näha stuudios kaamerate taga.

"Aktuaalne kaamera" tähistab 11. märtsil 70. sünnipäeva, esimene uudistesaade läks eetrisse 1956. aasta märtsis.

Õhtupoole külastas Uudistemaja ka president Alar Karis, kes tutvus, kuidas "Aktuaalne kaamera" eetrisse jõuab.