Priit Võigemast: Eestis on tohutult palju andekaid lapsi

Priit Võigemast rääkis saates "R2 Hommik!", et Eestis on tohutult palju andekaid lapsi ja oleks tore need peidetud pärlid üles leida. Võigemasti sõnul oli vabariigi aastapäeva kontserti lavastades aega väga vähe ja inimesi laval ja lava taga väga palju, aga õnneks kellegi närvid üles ei öelnud.

"Soovin rahulikku meelt Teodorile ja tema vanematele, et nad saaksid jätkata pärast suurt pidu oma igapäevaelu. Meil on Eestis tohutult palju andekaid lapsi ja ma väga soovin, et nii meedial kui ka lapsevanematel ja õpetajatel jätkuks samasugust suurt huvi kõikide nende väikeste andekate laste vastu, et leida üles need peidetud pärlid," ütles vabariigi aastapäeva kontserdi lavastaja Priit Võigemast.

Lavastaja meenutas, et vabariigi aastapäeva kontserdi proovideks oli aega väga vähe. "Eelmisel päeval ja samal päeval natuke, siis juba kaamerad huugasid ja president oli saalis," muheles Võigemast.

Lavastaja sõnul oli tänu Siim Aimla isiklikele tutvustele võimalik kontserdile esinema kutsuda maailmakuulus kitarrist Laur Joamets ja džässpianist Holger Marjamaa.

"Mina ise olen seda meelt, et kunst ei pea alati sündima läbi meeletute kannatuste ja võib tulla ka täitsa rahulikult ja sõbralikult. Kuna vabariigi aastapäeva kontserdi meeskond on hiigelsuur ja osakondi, kes omavahel peavad asju sünkroniseerima, on nii palju, aga aega on vähe ja otsused peab tegema hästi kiiresti, siis pulss tõuseb ja kell tiksub ja alati on oht, et kellegi närvid ütlevad üles või juhtub mõni tehniline apsakas, mille lahendamiseks aega praktiliselt ei ole. Meil seda kõike õnneks ei juhtunud," on Võigemast oma suurele tiimile väga tänulik.

Võigemasti sõnul oli kõige olulisem aju korraks täiesti välja lülitada ja usaldada oma sisetunnet, oma isiklikku maitset muusika osas.

"Oluline oli võimalikult kiiresti paika saada see, millist muusikat ma tahaksin ise kontserdil kuulda, millised artistid võiksid üles astuda ja milliste lugudega, millest need lood räägivad. See oli mu jaoks kõige olulisem. Õnneks saime Siim Aimlaga koos selle üsna kiiresti paika, siis jäi üle loksutada veel seda järjekorda," nentis Võigemast, kelle jaoks oli kõige olulisem, et inimestele kodudes paistaks kontserdi lõpus kindlasti ka valguskiir tunneli lõpus.

Lavastaja meenutas, et käis ühel sündmusel, kus oli ka presidendipaar kohal. "Pärast rõõmsa sündmuse puhul tegime koos pilti, surusime kätt ja siis president küsis, et kas 24. veebruaril teeme. Mina rumala peaga kohe ütlesin, et muidugi teeme, sest presidendile pole viisakas ära öelda," meenutas Võigemast, kuidas ta sai kutse lavastada vabariigi aastapäeva kontserti.

Kõige paremad mõtted tulevad Võigemasti sõnul jalutades ja muusikat kuulates. "Selleks on vaja aega, rahulikku üksiolemise aega. Mul väga hästi mõte ei jookse, kui ümberringi on väga palju kära."