Laur Joamets: mul on olnud õnn end muusikuna ära elatada

Kitarrist Laur Joamets rääkis Vikerraadios, et stuudiomuusikuna tegutseb ta Ameerikas pisteliselt, leiva toob lauale tuuritava muusiku töö bändides Johnny Blue Skies ja Drivin N Cryin. Joametsa sõnul oli tal meeletu närv sees, kui pidi tänavusel vabariigi aastapäeva kontserdil laval üles astuma.

"Olen Eestis sündinud ja üles kasvanud ja seda muuta ei saa," ütles kitarrist Laur Joamets, kes ei kinnita ega lükka ümber väidet, et tulevikus kavatseb ta võtta Ameerika kodakondsuse.

Joamets elab Ameerika muusikapealinnas Nashville'is. "Igav seal ei hakka, igal nädalapäeval võib minna välja ja kuulata maailmatasemel muusikuid."

Sturgill Simpsoni bändiga mööda maailma tuuritanud ja Eestiski kontserdi andnud bändi nimeks on nüüd Johnny Blue Skies. "Mängin endiselt selles bändis. 13. märtsil tuleb bändil ametlikult uus plaat välja, kus mängib sama koosseis, kes Tallinnas kontserdi andis."

Joamets meenutas, et Tallinnas kontserti andes oli ikka närv sees. "Vaatad rahva sekka ja põhimõtteliselt iga inimese tundsin ära, sellist elamust väga tihti ei ole," muheles muusik.

Samuti mängib ta endiselt bändis Drivin N Cryin. "Ansambli lauljale Kevin Kinneyle meeldib öelda, et tegemist on nagu tsiklimeeste klubiga, sa võid vahepeal ära käia, aga kunagi välja sind ei visata, avatud ukse bänd," sõnas Joamets.

Stuudiomuusikuna tegutseb Joamets Ameerikas pisteliselt, leiva toob lauale tuuritava muusiku töö. "Peamiselt bändidega Sturgill ja Drivin N Cryin."

Joamets on enda sõnul õnnelik inimene, sest muusikuna on tal alati olnud võimalik end ära elatada. "Ma ei ole pidanud mitte mingit muud tööd tegema."

Nashville on muusikute jaoks nagu kodu, sealsetes klubides mängivad muusikud lõbu pärast, raha teenitakse Joametsa sõnul linnast väljas tuuritades.

Joamets meenutas esinemist tänavusel vabariigi aastapäeva kontserdil ja tõdes, et oli väga närvis. "Närv oli isegi suurem, kui kunagi ameerika talkshow'des käies. Aastapäevakontserdil esinemine oli minu jaoks suurema tähendusega."

Bändiga Dramamama astub Joamets 27. veebruaril Paavli kultuurivabriku lavale, 4. märtsil esineb ta Philly Joes klubis koos oma armsate sõpradega.