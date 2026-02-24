X!

Tommy Cash laulupoiss Teodorile: sa olid kõige parem!

Foto: ERR
Vabariigi aastapäeva kontsertetendusel esinenud Teodor van Dijk kohtus pärast esinemist oma suure lemmiku Tommy Cashiga. Eurolaulikul jätkus noorele lauljale vaid kiidusõnu.

Vabariigi aastapäeva kontserdil laulmine on Teodori seni suurim esinemine. Selleks harjutas ta enda sõnutsi seitse või kaheksa päeva. Enne lavale astumist tundis oli ta küll natukene ärevil. Vabariigi aastapäeva peo võttis ta kokku sõnadega päris lahe.

Kõige rohkem soovis väike Teodor pärast pidu kohtuda Tommy Cashiga. Tema suur soov sai ruttu teoks. "Ma jumaldan sind, sest "Espresso Macchiato", mis sa tegid, olid nii lahe!" rõõmustas ta oma iidolit nähes.

Ka eurolaulikul jätkus Teodorile vaid kiidusõnu. "Ma kuulasin, väga äge! Sa olid kõige parem täna. Kõikidest kõige parem," lausus ta. "Äkki kui sa vanemaks saad, teed ka uue "Espresso Macchiato"."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: intervjueeris Laura Kalam

