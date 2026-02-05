Reikop: meid tunti Anuga esmalt ära Soomes

"Terevisiooni" esimesed saatejuhtid Anu Välba ja Marko Reikop meenutasid telemagasini 25. sünnipäeva puhul selle algusaegu ja tõid välja, et esimest korda tunti neid tänaval ära, mitte Eestis, vaid hoopis Soomes.

Esimene "Terevisioon" sündis üsna kasinates oludes. Saatejuhtide Anu Välba, Marko Reikopi ja toimetaja Ivo Laeva peale oli üks arvuti ja seegi asus Reikopi laua peal ja teised said seda külakorda kasutada.

Aga kui tehakse selline pakkumine, siis ei ole ka enne kukke ja koitu ärkamine Anu Välba sõnul mingiks probleemiks, vastupidiselt Marko Reikopile.

"Hommikune ärkamine väga lihtne minul ei olnud," ütles Reikop.

"Minul oli hommikune ärkamine väga kerge olnud, 3.20 igal hommikul ärkasin," lisas Välba.

Öeldakse, et ükski prohvet pole kuulus omal maal, nii läks ka Välba ja Reikopiga, kes "Terevisiooni" saatejuhtidena tunti ära esimest korda hoopis Soomes.

"Helsingi Stockmanni müüja tundis meid ära, all parfüümiosakonnas. Me ei ostnud midagi, me lihtsalt käisime. Ta oli soomlane. Ta ütles, et te olete ju Eestist, te olete "Terevisiooni" saatejuhid, ma vaatan kogu aeg teie hommikuprogrammi, mitte Soome oma, sest see on palju parem. Siis me tundsime, et oleme rahvusvahelised kuulsused, aga sellega meie rahvusvaheline kuulsus ka lõppes," rääkis Reikop.

Terevisiooni esimene uudistetoimetaja Monika Tamla tegi seda tööd 15 aastat. Kuna saade läks eetrisse varem kui praegu, siis tuli tööle tulla kella viiest ja tööpäev venis pärastlõunasse välja. Kui vähegi võimalik, siis püüdis ta unevõlga päeval tasa teha.

"Mu suuremad pojad on kasvanud üles sellega, et nad tulid koolist koju ja siis neil on kodus magav ema, kes koguaeg ütles - olge vaiksemalt, olge vaiksemalt," ütles Tamla.

Tamla mantlipärija Meelis Kompuse sõnul pole ta hommikuinimene, aga sellegi poolest pidas ta seda ametit 10 aastat.

"Kui see kamp siin ukse taga kokku sai ja saateni oli mõni minut aega, siis see energia pidi sinusse voolama ja ega ta voolas ka," sõnas Kompus.

Kompuse sõnul on toonaseid saateid naljakas vaadata, sest kõik kulges rahulikus tempos, isegi saatejuhid rääkisid toona aeglasemalt.

Välba sõnul on tänasel "Terevisioonil" olemas kõik hea saate komponendid.

"Nad suhtlevad vaatajatega, nad on kiired, nad võtavad kommentaare, kõik see kuidagi väga koos. Mina ei oskaks küll paremini "Terevisiooni" teha," lausus Välba.

Reikopi sõnul on kõige olulisem hea meeleolu, eriti Eestis, kus kaamost ja nüüd ka külma on pikalt.

"Kui inimesed on heas tujus, nad räägivad ükskõik, mis teemal, nad on tõstetud, nad on elevil. siis minu meelest on see kõige põhilisem," ütles Reikop.