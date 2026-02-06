X!

Saku pere ehitas kahe nädalaga lapsele sünnipäevaks värvilise iglumaja

Terevisioon
Foto: Erakogu
Terevisioon

Lapsele sünnipäevaks värvilise iglu ehitanud Annemary Neimar ja Silver Tuisk rääkisid "Terevisioonis", et ehitamine võttis aega kaks nädalat ja kõige keerulisem oli kuubikute valmistamine. Majaomanik Tuule Tuisk oli küll nõudlik tellija, aga aitas iglu ehitamisele ka ise igati kaasa.

"Idee ehitada värviline iglu tuli natuke varem kui imeilus talv peale hakkas," ütles pereema ja iglumeister Annemary Neimar. "Sotsiaalmeedias ilusad iglupildid levisid, ja sealt see mõte tuli, aga et see talv nii kauaks püsima jääb, seda me ei osanud arvata."

Iglu ehitamine võttis aega kaks nädalat. "Igal õhtul ehitasime," tõdes pereisa iglumeister Silver Tuisk. "Kõige keerulisem oli kuubikute valmistamine, ladumine oli väiksem töö."

Värvilise iglumaja tellija ja omanik Tuule Tuisk Autor/allikas: Erakogu

Majaomanik Tuule Tuisk oli maja ehitamisel väga suureks abiks. "Tuulel oli pühapäeval sünnipäev ja sellest ka see projekt alguse sai, tähtajad olid ees ja tellija oli üsna nõudlik," nentis Neimar. "Sünnipäev sai küll suuresti iglus peetud. Tuule oli väga uhke oma isikliku maja üle."

Neimari sõnul nõuab maja ehitamine kannatust. "Iglu sai üsna palju tähelepanu ja rõõmustab Saku valla rahvast ka, sest iglus põleb prožektor."

Värvilise iglumaja ehitanud Silver Tuisk, Tuule Tuisk ja Annemary Neimar Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Juhan Kilumets

