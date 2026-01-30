Sportronija: minu igapäevatöö on tuulegeneraatori otsa ronimine

Sportronija ja tuulegeneraatoritehnik Keit Nurga rääkis "Ringvaates", et kuigi tema igapäevatööks on ronida tuulegeneraatorite otsa, ei tule tal mõttessegi järgida Alex Honnoldi või Prantsuse Ämblikmehena tuntud Alain Roberti kirge ronida 100-korruseliste kõrghoonete katusele. Õnneks on generaatori sees nii redel kui ka lift.

Ameerika kaljuronija Alex Honnold ronis mõni aeg tagasi Taipei 101-korruselise kõrghoone otsa ja selle ronimise tegi eriliseks asjaolu, et ta ronis ilma igasuguste julgestusvahenditeta.

"Mul poleks midagi sellist isegi mõttesse tulnud," nentis sportronija Keit Nurga. "Ronijad vaatavad seda higiste kätega. Üks vale liigutus ja sa oled all. Ei ole mugav seda vaadata."

Alain Robert tuntud ka kui Prantsuse Ämblikmees, on samuti selle kõrghoone tippu roninud, kuid julgestusköitega. "Alain ronis 2004. aastal ja tal kulus ronimiseks neli tundi. Honnold ronis 95 minutiga. Alaini ronimisel sadas hästi palju vihma," meenutas Nurga. "Robert püüdis Petronas Towers kõrghoonel mitu korda ronida, kuid iga kord ta vahistati. Robert on ise öelnud, et teda on ronimise eest vahistatud 170 korda," nentis Nurga.

Nurga tõdes, et kui vaadata kõrghooneid, mis on ehitatud metallist ja klaasist, siis need on ülimalt libedad, võrreldes sisehallis või kaljudel ronimisega, kus on rohkem haarduvust.

"Ma olen tuulegeneraatoritehnik ja minu igapäevatöö on tuulegeneraatori otsa roniminine, et teha seal vajalikke parandustöid, kui need rivist välja lähevad. Õnneks on generaatori sees nii redel kui ka lift," sõnas Nurga.

"Kui ma seal üleval kõrgel tuuliku otsas olen, siis ega ma enam seda kõrgust ei hooma. Kuigi oleme seal üleval turvaliselt kinni, siis seda tunnet küll ei tahaks tunda, et üle ääre kukun. Isegi kui kinni olen, siis kogu aeg kontrollin."