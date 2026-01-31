Teenetemärgi pälvinud Lauri Saatpalu: ma ei arva üldse, et kõige kehvem laulutegija olen

President Alar Karis tunnustas Valgetähe V klassi teenetemärgiga ka muusik Laura Saatpalut, kes ütles "Ringvaatele", et neid töid, mida väga häbenema peaks, väga ei ole, sest üldjuhul sellised asjad jätad lihtsalt lõpetamata.

Lauri Saatpalu ütles, et uudisest kuulis ta kroonika ajakirjaniku käest. "Nii lihtne see ongi," sõnas ta ja mainis, et artistil tuleb ikka rõõm peale, kui rahvas plaksutab. "Kurbust küll ei tulnud, ma olin õnnelik, mis ma oskan öelda, tore uudis, millega päeva alustada."

"Ma ei arva üldse, et ma kõige halvem laulutegija olen," tõdes Saatepalu ja lisas, et ta ei ole uhke mitte millegi üle. "Aga õnnelik, et neid asju on palju, mis on õnnestunud ning neid, mida väga häbened, väga ei olegi, sest need asjad oled jätnud kõik lõpuni viimistlemata."

"Kõige suurem pidu oli minu jaoks Fine 5'i ja Dagöga tehtud tantsuetendus "Vahtra hääl ja üllas kuu", mida me nüüd sel suvel kordame ERM-is, see on minu jaoks tõesti selline, et pidu kestab edasi," kinnitas ta.

Kuigi otseselt ei muutu teenetemärgi pälvimisest Saatpalu elus midagi, siis ei tasu arvata, et tal selle pärast ka kurvem meel oleks. "Vastupidi, väga tore on."