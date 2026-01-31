X!

Teenetemärgi pälvinud Lauri Saatpalu: ma ei arva üldse, et kõige kehvem laulutegija olen

Ringvaade
Foto: Ken Mürk/ERR
Ringvaade

President Alar Karis tunnustas Valgetähe V klassi teenetemärgiga ka muusik Laura Saatpalut, kes ütles "Ringvaatele", et neid töid, mida väga häbenema peaks, väga ei ole, sest üldjuhul sellised asjad jätad lihtsalt lõpetamata.

Lauri Saatpalu ütles, et uudisest kuulis ta kroonika ajakirjaniku käest. "Nii lihtne see ongi," sõnas ta ja mainis, et artistil tuleb ikka rõõm peale, kui rahvas plaksutab. "Kurbust küll ei tulnud, ma olin õnnelik, mis ma oskan öelda, tore uudis, millega päeva alustada."

"Ma ei arva üldse, et ma kõige halvem laulutegija olen," tõdes Saatepalu ja lisas, et ta ei ole uhke mitte millegi üle. "Aga õnnelik, et neid asju on palju, mis on õnnestunud ning neid, mida väga häbened, väga ei olegi, sest need asjad oled jätnud kõik lõpuni viimistlemata."

"Kõige suurem pidu oli minu jaoks Fine 5'i ja Dagöga tehtud tantsuetendus "Vahtra hääl ja üllas kuu", mida me nüüd sel suvel kordame ERM-is, see on minu jaoks tõesti selline, et pidu kestab edasi," kinnitas ta.

Kuigi otseselt ei muutu teenetemärgi pälvimisest Saatpalu elus midagi, siis ei tasu arvata, et tal selle pärast ka kurvem meel oleks. "Vastupidi, väga tore on."

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Ringvaade"

Samal teemal

Eesti laulu finaal

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

29.01

Loomaaed: elevandid joovad pärast pakaselise ilmaga õueskäiku sooja teed

30.01

Teenetemärgi pälvinud Arp Müller: hommikul oli tunne, et täna midagi juhtub

30.01

Teenetemärgi pälvinud Janek Luts: ma ei oska ilma raadiota enam elada

30.01

R2 x Eesti Laul 2026 Unistuste bänd astub lavale koos Anne Veskiga

30.01

Vikerraadio kuulajate lemmikuim kirjanduslik naaber on õpetaja Laur

30.01

Galerii: presidendilt pälvisid teenetemärgi neli ERR-i töötajat

30.01

Teenetemärgi pälvinud ETV režissöör Maire Radsin: saatus on mind hoidnud

23.01

Tartu kesklinnas talvituva hobuse omanik: Hermonil on linnas palju tegevust

28.01

Koit Toome: Tallinnas ja Tartus pole enam klubisid, kus bändiga esineda

23.01

Endine detektiiv: Stockmanni kaubamajas varastasid jõukad kliendid ahnusest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo