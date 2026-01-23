Endine detektiiv: Stockmanni kaubamajas varastasid jõukad kliendid ahnusest

Kirjanik ja humorist Antto Terras töötas 18 aastat Helsingis Stockmanni kaubamajas detektiivina ja tabas poevargustelt üle 10 000 inimese, nende hulgas ka Soome suursaadiku. Neist lugudest raamatu kirjutanud ja lavastuse teinud Terrase sõnul ei tulnud poodi keegi tühja kõhu pärast, vaid inimesed olid lihtsalt ahned.

"Üle 50 detektiivi töötas Stockmann Yardis," ütles soome kirjanik, humorist ja lavastaja Antto Terras, kes töötas 18 aastat Helsingi Stockmanni kaubamajas detektiivina. "Üle 10 000 inimese võtsin isiklikult kinni selle aja jooksul, see oli 3,7 inimest päevas."

Terras käis kaupluse külastajate hulgas ringi. "Mõni lõhnas kriminaalselt. Kui inimene on vargil, siis ta enese teadmata lõhnab teistmoodi kui aus inimene. Sa ise tead, et teed midagi valesti," selgitas Terras.

Detektiivi tööst kirjutas Terras raamatu "Stockmann Yard. Poedetektiivi mälestused", mis on eesti keelde tõlgitud ning nüüd valmis sellest ka lavastus.

"Mina olin laps 1990. aastatel, siis läks asi lihtsalt taskusse. Meil kõigil ju läks, sest me oleme kõik tahtnud teada, mis tunne see on," meenutas lavastuses "Kaubamaja kurikaelad" mängiv näitleja Ott Sepp enda kogemusi poevargustega seoses. "Aga see oli ainult paar korda."

Professionaalsed vargad Terrase sõnul vahelejäämisest üllatunud ei ole, sest nad arvestavad sellega. "Aga need, kellel on millegipärast läinud õnneks teine või kolmas kord, siis mõni ikka nutab, aga ega meil Stockmanni kaubamajas nälja pärast ju keegi ei varastanud, vaid ikka selleks, et tahtis endale midagi, mis talle ei kuulu, sest polnud majanduslikku võimalust. Kui sa ikka 8000 eurose Armani jope varastad, siis see ei räägi sellest, et sul on kõht tühi, vaid et sa oled ahne. Tühja kõhuga ei tulnud poodi keegi," tõdes Terras. "Selles mõttes polnud mul probleemi, et oleksin kellegi väetikese vahele võtnud."

Terrase sõnul ei õpeta nemad lavastuses varastama, vaid näitavad, mida tehakse. "Kohtus on ju samad materjalid täiesti vabalt saada. Soomes tuli see raamat välja 2015. aastal, ja siis hakati väga palju vargustest rääkima. Lõppes see sellega, et vargused hoopis vähenesid, sest ka vargad nägid, kui hästi me töötame ja kui kavalad me oleme," nentis Terras.

Terras meenutas üht vargusjuhtumit, mis on tal siiani eredalt meeles. "See oli Soome suursaadik ühes Euroopa riigis, kes jäi Stockmannis lõhnaõli vargusega vahele. Vahele jäädes ta lihtsalt ohkas. Kui elus puudub põnevus, mees või naine, siis sa otsid midagi, mis sind elus hoiab. Meilt varastasidki inimesed, kes olid hästi riides, käisid tööl, Stockmanni varas ja Anttila varas on täiesti eri inimesed," tõi Terras välja.