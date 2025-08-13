Madis Ollikainen: "Röövlirahnu Martin" andis mu ellu palju värvi ja kassi

Legendaarses mängufilmis Martinit kehastanud Madis Ollikainen rääkis "Ringvaatele", et 20 aastat tagasi tehtud film andis ta ellu palju värvi juurde ja samuti andis kassi. Režissöör Rene Vilbre jaoks oli see debüütfilm, mis koosnes kõikidest rasketest asjadest nagu töö lastega ja kaskadööritrikid ekstreemsetes oludes.

Tartu Elektriteatris tähistati filmi 20. sünnipäeva ja üle pikkade aastate tulid taas kokku filmi näitlejad ja tegijad.

"See oli minu esimene pikk film, debüütfilm ja koosnes kõikidest rasketest asjadest, mida noorele filmirežissöörile ei soovitatud," ütles filmi "Röövlirahnu Martin" režissöör Rene Vilbre. "Esiteks lastefilm, lastega töö ja loomadega töö, suhteliselt ekstreemsed võtteolud ja palju kaskadööritrikke."

Filmi peategelast Martinit kehastanud Madis Ollikaineni sõnul meenus talle esimese asjana filmi lõpus vaatetorni ronimise stseen. "Mulle öeldi, et sa ronid väljastpoolt, mulle pandi traksid külge ja kaskadöör teiselt poolt tõmbas. Väga lõbus oli, käid üles ja alla."

"Kui praegu vaadata neid asju, mida Madis tol ajal tegi, siis lastekaitse võtaks mind kinni ja keelaks mul igasuguse töö ära," muheles Vilbre. "Madis oli küll igal pool julgestusega, aga ta ikkagi turnis 20 meetri kõrgusel kooli katusel, rippus jalgupidi ühe jalaga riputatult klubihoone akna taga kakskümmend minutit. Madis nuttis, et võtke mind alla, ma kardan, aga ma ütlesin, et üks võte veel. Ta pidi naeratama ja teksti andma pea alaspidi. Kümneaastase poisina, ma siiamaani imestan, kuidas ta sellega hakkama sai."

"Särk mu seljas on pärit sellest samast ajast ja on kortsus, sest ta on vana. Nagu mina, kes on kortsus. Lause, mis on pärit sellest filmist ja aeg-ajalt mind kummitab, on kirjutatud särgi seljale ja ütleb nii, et kui sulle keegi ei meeldi, siis tuleb tema tossudesse pissida. Ma olen alati selle moto järgi käitunud ja see töötab," ütles filmis võlurkass Nitrami kehastanud Ott Sepp.

"Meid väga hoiti võtteplatsil. Võtteplatsilt meenub mulle lokkav naer, kui Ulfsakid tegid oma rolle," meenutas Marta osatäitja Kadi Väli.

"Kui 2005. aastal selle filmi tegime, käisime lastega välismaal paaril festivalil ja saime mitu auhinda, aga see, et meil 20 aastat hiljem on ka täissaal, on lihtsalt uskumatu," sõnas Vilbre.

Kõige ekstreemsema protseduurina meenutas Vilbre, kuidas Sepp sai pupillideks piklikud kassi silmad. Sepp käis iga päev kiirabiarsti juures, kes talle tuimestusega vägisi läätsed silmad pani ja õhtul pärast võttepäeva läks jälle EMO arsti juurde, kes võttis läätsed ära.

Väli läks õppima animatsiooni ja on praegu põhikohaga ema rollis.

"Õppisin füüsikat, teadust tegema ei jäänud," lisas Ollikainen. "Film andis mu ellu palju värvi juurde ja andis ka kassi."