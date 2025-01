Võrklaev enda röstimisest suurel laval: läbi huumori saab õhku välja lasta

Poliitik Mart Võrklaev rääkis "Ringvaates", et oli enda röstimisega saalitäie inimeste ees nõus, sest tahab läbi huumori rääkida tõsistest asjadest. Pikaaegne röstmeister Antto Terras tõi välja, et röstijateks on tuntud inimesed, kes on ise ka elus midagi valesti teinud.

"Kui kasutada Genka sõnu, kes ka mind röstima tuleb, siis kõik me lähme lolliks omamoodi. Tegemist on Eestis uue formaadiga, mis on mujal maailmas oluliselt rohkem tuntud ja tõepoolest saab röstitavale öelda otse tugevaid sõnumeid, aga kokkuvõttes peaks kõik jääma viisakaks ja nalja peaks saama," selgitas suure röstimisõhtu peategelane, endine rahandusminister ja praegune riigikogu liige Mart Võrklaev.

Rahandusministrina nägi ta oma töös, et poliitikud ja ühiskond on üksteisest hästi võõrdunud ja ärapanemist oli palju. "Prooviks nüüd läbi huumori poliitikuid ja ühiskonda lähemale tuua," täpsustas Võrklaev. "Kuna me teeme seda esimest korda, siis keegi ei tea, kui hea või halb see nali tuleb."

"Raskel ajal peab pulli saama ja ega röstimisel keegi päriselt halvasti ei ütle, tähtis on osata nii öelda, et see, mis sa ütled, on tõene, inimene ise naerab ja publik naerab, keegi kiusama ei lähe," selgitas pikaaegne röstmeister Antto Terras, kes on tuntud inimesi röstinud 120 korral, enamasti Soomes ning tema poolt röstitud inimeste hulka kuuluvad näiteks Soome president Alexander Stubb, Anu Saagim, Matti Nykänen.

"See, kes röstilavale tuleb, peab olema persoon ja ise ka midagi elus valesti teinud olema. Võrklaeva röstijateks on Raivo Hein, Sven Sester, Peeter Koppel, Katri Teller ja kahjuks ka Tanel Kiik, kes vägisi tuli," loetles Terras. "Sellised inimesed, kellel on õigus midagi öelda."

Terrase sõnul võib ajalukku jääda pärast kahekümne aastast karjääri, aga Võrklaev on läinud rahva südamesse poole aastaga. "Ta on ikka sellise jura kokku keeranud, et peab kohe vaatama, kuidas talle puid alla pannakse," muheles Terras.

Formaat on üles ehitatud nii, et Võrklaev on ise kõige viimane, kes saab välja öelda, mida ta asjast ja talle öeldust arvab.

"Miks ma sellega kaasa läksin, siis selleks, et pakkuda läbi huumori võimalust rääkida tõsistest asjadest, öelda halvasti, mingit õhku võib olla välja lasta kõikidest nendest pingetest. Ma siiralt loodan, et me sellega hästi hakkama saame ja see on lõbus õhtu kõigi jaoks, kes vaatama tulevad, mina olen tänulik kõigile, kes sinna saali kaasa elama tulevad," ütles Võrklaev.