Spordifänn Ester vaatab ära kõik eestlaste heitlused: elan võistlusest võistlusesse

"Keegi peab ju kiiksuga olema, ega midagi pole teha. Ühesõnaga, kus meie rahvas kuskil eksisteerib, kõike püüan vaadata, kui vähegi võimalik on. Aga mis teeb teeb tigedaks – kaks head võistlust ühel kellaajal," rääkis ta külla tulnud "Ringvaatele".

Üks tema suuri lemmikuid on laskesuusatamine. "See on nüüd nii populaarne ja meie omadel läheb suhteliselt hästi, nad teevad imet siin, sõidavad prantslastest mööda nagu tuulest. See ajab kohe veel rohkem seda asja vaatama. Mul on nii hea meel, kui on jälle võistlused. Ma elangi võistlusest võistlusesse, sest mul on päevad loetud ja siis on midagi teha. Kuidas vana inimene päeva õhtusse saab? Magada ei jõua nii palju, lamatised tulevad," naljatles ta.

Teine tema suur lemmik on ralli. "Mul on niimoodi, et kui ralli lõppeb, see on ju kolm päeva, siis kolm päeva kulub mul enda taastamiseks. Tugitoolisport väsitab rohkem, kui seal Ott sõidab."

Aave on ka aiatöödega usin, ainult et loodus ei ole piisavalt kiire tema jaoks. Näiteks lapselaps pidi vanaemal aitama puu otsast lehti alla kiskuda, et need saaks enne ralliülekannet kokku riisuda.

"Ajab hinge täis! Ma riisun alt ära, homme hommikul on jälle täis. Tulge maha siis juba! Ei tule korraga. Vahepeal tuleb ju jõuda pliita all tuld teha. Vahel läheb isegi meelest ära, et süüa. On ikka kiire küll," nentis ta.

Pühendunud spordisõbrana paneb Aave ka võistluste tulemused endale paberile kirja. Süsteem on tal selline, et esimesed tulemused lähevad kirja otse telekavasse. Pärast kirjutab kõik puhtalt arhiivi ümber. Muu hulgas on tal kirja pandud, kuidas on eestlastel läinud rannavolles, traielisõidus, kestvusorienteerumises või sokipaari kudumises. "Eestlased on ikka vägevad," on ta uhke.