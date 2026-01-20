Reisisellid Loite ja Tralla avavad oma saadetes maailma eri palgeid

"Osooni" saatejuht Sander Loite rääkis "Ringvaates" Keenia kohviistandustest ja Aafrika elevantidest, kellest on saanud looduskaitseline edulugu. Saatejuht Johannes Tralla sõnul otsis tema saates "Johannese lähetamine" vastust küsimusele, kas ja miks Lääne-Balkani riikide elanikud soovivad Euroopa liidu liikmeks saada.

"Saates "Osoon" saab näha, kuidas näeb välja Keenias kohvi kasvatamine ja räägime nii rõõmudest kui muredest. Murede hulgas on kliimamuutused, mis kohvi hinna maailmas kõrgeks ajavad ja teisest küljest ka vaesuvad mullad, mis ei võimalda saaki piisavalt hästi kasvatada," ütles saatejuht Sander Loite, kes käis "Osooni" saate võttegrupiga Keenias.

Keenias muretsetakse Loite sõnul ka järelkasvu pärast, sest noored on liikunud muude eluvaldkondade juurde ega ole huvitatud kohvi kasvatamisest.

Loite tõi välja, et paari nädala pärast on "Osooni" saates jutuks üks looduskaitse edulugu. "Aafrika elevandid olid väga täbaras situatsioonis nii salaküttimise pärast kui ka seetõttu, et inimene võtab looduselt elualasid ära. Nüüd on õnnestunud pöörata nende olukord teistpidi," tõdes Loite.

"Johannese lähetamine" saatejuht Johannes Tralla külastas mootorrattal Balkani saart, Moldovat ja Ukrainat. "Brüsselis töötades ostsin endale mootorratta, aga mul polnud aega sellega sõita. Seepärast pidin välja mõtlema saate "Johannese lähetamine" ja kui Euroopa Liidu põhimaanteed said läbi sõidetud, oli aeg vaadata kaugemale," tõdes Tralla.

Välispoliitika ajakirjanikuna huvitas Trallat küsimus, et kui Lääne-Balkani riigid on aastakümneid olnud Euroopa liidu esikus, ja neile on lubatud ühel hetkel liidu liikmeks saada, siis kas nad endiselt seda tahavad, ja kui tahavad, siis millist perspektiivi nad Euroopa Liidus näevad."

"Serbia on üks õnnetu koht. Kui kujutame ette seda ajupesu, mis meie idapiiri taga toimub, siis ega Serbia sellest väga palju maha ei jää. Seal on äärmiselt valitsuse truu meedia, kes on propagandaruupor," tõi Tralla välja. "Serbia inimestele räägitakse ikkagi suurtest kannatustest, mis neid on alates Jugoslaavia lagunemisest saatnud. Kui kogu maailm näeb Serbiat pigem selle sõja põhjustaja ja sõjakuritegude toimepanijana, siis serblased ise arvavad, et kogu maailm teeb neile liiga."

Ukrainas käimine oli Tralla jaoks emotsionaalne läbielamine.

"Johannese lähetamine" on ETV eetris esmaspäeviti kell 20.

"Osoon" on ETV eetris esmaspäeviti kell 20.30.