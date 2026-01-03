ERSO ees debüteerinud noor dirigent Kasper Joel Nõgene: eks elu näitab, kuhu edasi suunduda

Kasper Joel Nõgene meenutas, et pakkumine uusaastakontserdil üles astuda tehti talle 2025. aastal kevadel. "Helistati ja öeldi, et tuli selline mõte, sellist asja ei oota, et kellelgi selline mõte tuleks, aga ma olin absoluutselt kohe nõus," ütles ta ja lisas, et see oli väga tore kogemus.

Vanaisa Endel Nõgene kinnitas, et lapselast vaadates tuleb talle ka enda dirigeerimisnoorus meelde. "Oli ka endal niisuguseid vettehüppamisi," meenutas ta ja lisas, et Kasper on nüüd kolm ja pool aastat olnud Neeme ning Paavo järvi kursustel ja õpitubades. "See oli samasugune assistendi töö nagu minul konservatooriumi ajal viis aastat Estonia teatris, ma ei leia, et teisiti noor dirigent võiks teatrisse tööle saada."

"Ooperi- või teatrikoolitust praegused dirigendid Eestis kahjuks ei saa ja see on kõige suurem lünk, mis meie teatrites on," kinnitas Endel Nõgene ja lisas, et dirigeerides peavad su käed musitseerima. "See ei ole taktilöömine ega suunanäitamine, aga distantsilt hoida paarisadat inimest laval, sadat all koos, see on niisugune asi, mis tahab saada õppimist ja hiromandi tööd."

Vanaisal on Kasperi dirigendiks saamisel suur roll. "Kui ma päris väike olin, siis mul on mälupildid, kus ma hoidsin taktikepi käes Endli juures ja rääkisime muusikast, me käisime ka palju proovides," selgitas Kaspar Joel Nõgene ja kinnitas, et ühel hetkel, kui nad hakkasid muusikast tõsisemalt rääkima, siis vanaisa hakkatas talle juba näitama, kuidas hingata ja muusikaliseid mõtteid edasi enda. "See on loomulikult läinud, ma ei mäleta, et oleks olnud sellist hetke, et tule ja hakkame dirigeerima."

Vanaisa sõnul on väga oluline, et kui inimene, kes tahab dirigeerimist midagi teada, teab, misasi on hingamine. "Meil tulevad inimesed meistrikursustele või magistrandid akadeemiasse, kes ei tea hingamisest mitte midagi," nentis ta ja kinnitas, et ta on väga palju näinud Euroopas väga häid muusikuid, kellest dirigeerimises ei sõltu orkestrimängus mitte midagi. "Orkestrid on niivõrd heal tasemel, et nad ei lase endal teatud nivood allapoole, nad ei lase ära rikkuda."

"See on vana vastuolu, et dirigent head orkestrit ei suuda ära rikkuda, aga halbu dirigent on maailmas palju," mainis Endel Nõgene ja kinnitas, et Kasperil on olemas laulvad käed ja loomulik musitseerimine ning hingamine, mis laseb orkestril mängida. "Samal ajal suudab ta enda ka ilma jututa väljendada."

Lähitulevikus peab Kasper Joel Nõgene kõigepealt kooli ära lõpetama. "Eks elu näitab, kuhu edasi suunduda," mainis ta ja kinnitas, et kindlasti oleks huvitav edasi õppida kodust väljas. "Praegu on kodus oldud, nähtut ja natukene ka tehtud, eks seal Euroopas ja Saksamaa poolel oleks väga huvitav."

Teiste noorte dirigentide vahel ta pole konkurentsi tunnetanud. "Me künname üht ja sama põldu, see ongi tore, kui nähakse, et keegi on astumas järgmisele trepiastmele, siis kogunetakse selja taha ja aidatakse," rõhutas ta.