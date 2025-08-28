Mikael Meema: koomikud on tihti ühed kõige tõsisemad inimesed

Koomik Mikael Meema rääkis "Terevisioonis", et kuigi koomikute töö on nalja teha, ei tähenda see seda, et nad ka väljaspool laval olemist ainult nalja viskavad. Tema sõnul on koomikud tihti hoopis tõsised ja kuivad inimesed.

Miikael Meema on püstijalakomöödia ehk stand up'iga tegelenud üle kümne aasta. Tema esimene sooloetendus "Lootusetu romantik" jõudis lavale 2016. aastal. Septembris sõidab ta mööda Eestit oma seitsmenda soolotunniga, mis kannab pealkirja "Tund".

Neljapäeva hommikul "Terevisiooni" külastanud Meema käis õhtu varem Tallinna vanalinnas vaba mikrofoni üritusel. Vaba mikrofoni üritused on mõelnud nii alustavatele kui ka juba professionaalsetele koomikutele selleks, et kirjutatud materjali publiku peal proovida.

"Meie jaoks on see vajalik harjutamine. Päris selle pealt ikka ei saa, et kodus duši all seebipudeliga harjutad asju omaette ja mõtled, et see on naljakas. Meil on ikkagi vaja seda testgruppi vaja. Seda žanrit saab teha ainult inimeste ees ja ka harjutada ainult inimeste ees," selgitas Meema.

Seda, millal hobikoomikust professionaal saab, otsustab Meema sõnul rahvas. "Kõik, kes me Eestis nüüd elukutselised koomikud oleme, see lugu on umbes sarnane olnud: esimesed mitu aastat, mul oli äkki viis aastat, põhimõtteliselt maksad peale ja teed seda kui hobi, ostad bussipileteid, et siia-sinna liikuda. Väga ei saa piletihinda asjale juurde panna, kui keegi isegi ei tea, kes sa oled. Kuskilt sealt siis tulebki mingi hetk see aste. Eks sa pead ise ära tundma, et kas ma olen seal punktis, et kui ma panen enda pildi ja nimega plakati, kas keegi tuleb sellele üritusele ja ostab ka pileti."

Kuigi koomikute töö on nalja teha, ei tähenda see seda, et nad ka väljaspool laval olemist ainult nalja viskavad, muigas Meema. "Kõik, kes on koomikutega kokku puutunud, on alati öelnud, et koomikud võivad olla ühed kõige tõsisemad ja kuivemad inimesed. See on see klassikaline ootus komöödiasõul, et kui sa lähed lava taha, kus esinejad valmistuvad, see saab üks lõbus ruum olema," märkis ta. "See on ka mingi see elu iroonia, et kui on tõsine töökoht, siis sa avastad, et see on see, kus tehakse kulissidega palju rohkem nalja."