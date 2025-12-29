Korea: meil ei ole mitte mingit sundust toota hitti

X!

Foto: Ken Mürk/ERR
5miinuse liige Korea rääkis, et kuigi neil on olnud aegu, mil lugusid kirjutades oli eesmärk teha hitti, siis tänaseks on nad kujundlikult tagasi bändi algusaegades, kus tehakse seda, mida hing ihaldab.

Sel aastal möödus kümme aastat ansambli 5miinust loomisest. Sel puhul kutsus Anu Välba muusikud saatesse "Hommik Anuga", et möödunule tagasi vaadata. Oma küsimused said teele panna ka ansambli kaasteelised. Muusik Villemdrillem uuris 5miinuse liikmetelt, mida nad kümne tegutsemisaasta jooksul kõige rohkem kahetsenud on.

"Võib-olla algusaja rahadega oleks võinud nutikam olla, oleks krüptot rohkem ostnud, aga ma ei tea, mulle tundub, et kõik need momendid, kus me oleme pange pannud või kus on midagi häbiväärset juhtunud, nendest oleme õppinud ka. See käib selle folkloori juurde," vastas Kohver. Korea tõi välja loo "Jaanid".

5miinusega Eurovisioonil käinud Puuluubi liige Ramo Teder uuris, kas nad teeksid täna oma Eurovisiooni etteaste puhul midagi teisiti. Toona tuldi Malmöst koju 20. kohaga, rahvahääletusel said nad 13. koha.

Kohver ütles, et tagantjärele mõeldes oleks võinud teha null eurot maksva lavasõu ja rõhuda selle peale.

"Kuna kogu see lugu räägib põhimõtteliselt sellest, et meil ei ole raha narksi teha, mingi selline alatoon käis seal kõikidest nendest kihtidest läbi, siis ma oleks teinud, et see olekski kõige vaesem ja kõige odavam Eurovisiooni sõu, mis on elu sees olnud," arutles ta.

"Samas siis tulevad need Portugali hellad lauljad, kes laulavad lihtsalt ilma igasuguse võimenduseta ja võidavad ära," kommenteeris Korea bändikaaslase ideed. "Me saime enda küüned liiga hilja visuaali korralduse taha, ise olime vist ka lollid. Ideed, mis oleks selle suurejoonelisemaks teinud, jäid tegemata."

Päevakoer ja Kohver Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kümne aasta jooksul on bänd muu hulgas osalenud sarjas "Õnne 13" ning välja andnud oma koomiksiraamatu. Need on muusikute sõnul ehk kõige naljakamad, aga samas südantsoojendavamad projektid, mis ette on võetud.

"Minu jaoks on uskumatu, et me selle koomiksi kokku saime," tunnistas Lancelot. "Kui me sellega alustasime, tundus see alguses nii abstraktne ja nii suur tükk ja kuidas me siis."

Mõned nädalad tagasi avaldas bänd loo "Tooge vana 5minni tagasi". Loo pealkiri viitab kommentaaridele, mida nende uue muusika alla jäetakse. Oma algusaegadele tagasi vaadates märkis Päevakoer, et tagasi vaadates ta millegi üle häbi ei tunne.

"See kõik oli väga lahe, et me tegime. Siis leiame mingi uue asja, viskame natuke tundmatus kohas vette, katsetame teist žanrit," sõnas ta.

"Mul on selline tunne, et mõnes mõttes me oleme ringiga tagasi samas kohas alguses. Meil ei ole ettekirjutust, et me peame tootma midagi õudselt olulist. Mõnes mõttes vabadus teha, mida hing ihaldab. See on tore," lisas Korea.

Mida tulevik toob, bänd otsesõnu välja ei öelnud, kuid ideed on küpsemas. Muusikute sõnul on nad praegu väga heas kohas ning bändi on tore teha. Kuigi Lanceloti sõnul on nad olnud kohas, kus nad mõtlesid pidevalt sellele, et järgmine lugu, mille nad välja annavad, peab olema hitt, siis tänaseks on nad sellest sundusest vabanenud.

"Muusikaga on nii, et nii kaua saad kokku ja mingit pinget endale ei pea peale pane, on lõbus ja tore, nokitsed mingite asjade kallal. Meil ei ole mitte mingit sundust toota hitti. Meil on kõik asjad ära tehtud," lausus Korea.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Hommik Anuga", intervjueeris Anu Välba

