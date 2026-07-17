Genka: sain omal ajal palju pahandada, et ma 5miinusega tegelen

5miinuse 10. tegutsemisaasta puhul meenutas Raadio 2 räpp-ansambli algusaegu Genka, kes andis plaadifirma Legendaarne alt välja bändi kolm esimest kogumikku. Ta meenutas, et sai nendega koos töötamise eest pahandada, sest inimesed ei teadnud, millised inimesed muusika taga päriselt on.

Genka sõnul kohtus ta 5miinuse muusikaga esimest korda just Raadio 2 eetris. "Paul Oja ja DJ Questi saates oli külas Reket, kes rääkis, et tal on uued priimad poisid kuskilt Võsult, kes on tulemas. Mängiti nende demo, mul jäi see kohe kõrva ja ise mõtlesin, et mul on vaja enda plaadifirma alla uusi nägusid," rääkis ta.

"Kui siiamaani olid Reketid, Lõustad ja kõik, kes meil seal olid, juba natukene enne Legendaarsega liitumist midagi teinud, siis 5miinust olid täiesti uued tüübid ja ei teadnud keegi, kes nad on. Reket vist töötas koos Kohvriga reklaamibüroos ja ma kuidagi uurisin välja, kes nad on. Mäletan, et Sinilinnus mingil peol saime kokku ja otsustasime, et teeme meie leibeli alt plaadi," meenutas Genka, kes oli selleks hetkeks ainult ühte lugu kuulnud.

"Aga see kuidagi kõnetas ja sain aru, et midagi seal on," lisas ta. "Koread ma tegelikult teadsin varasemast, kui tal oli bänd 615. Tema oli tegelikult vana tegija Eesti räpimaastikul."

Hiljem, laiema edu saabudes liitus 5miinust Universal Music Estonia plaadimärgiga. "Kohver ütles mulle, et nad lähevad proovivad korraks Universali alt teha "Aluspükste" soomekeelset versiooni ja Universal aitab neil Soome laieneda. Ma ütlesin, et tavai, minge siis. Ja siis nad läksidki ja jäid," tõdes Genka, kes selleks hetkeks oli Legendaarse alt andnud välja juba kolm 5miinuse albumit. "See ongi tavaliselt maksimum."

"Eks nad ise liikusid ka muusikaliselt meinstriimi poole. Universal on ikkagi maailma tasemel plaadifirma ja nad tegid palju tööd ka selleks, et neid hakataks raadios mängima. Legendaarne Recordsi artiste eriti palju kommertsraadiotes ei mängita. Universal oligi selliste artistide läbilükkamiseks ehitatud. Ma arvan, et ma ei oleks kunagi andnud välja sellist lugu nagu "Paaristõuked"."

"Ma arvan, et nad väsisid sellest tavaliselt räpist ära. Nad on ise ka rääkinud, et kuulavad väga erinevat muusikat. Lõpuks nad lihtsalt lõbutsed nagu kõik teised," lisas Genka.

Koread peab Genka üheks Eesti parimaks sõnaseadjaks. "Kohvril on selline hustler'i hing sees ja teised sobituvad ka sinna hästi, täiendavad. Tähtis on see ka, et omal ajal sain hästi palju ka mina pahandada, et miks ma tegelen mingite misogüünsete narkomeestega. Tegelikult pole nad kunagi seda olnud. Nad on kõik targad, mis on hästi tähtis. Ei ole mingid lollid," naeris Genka.

"Nad teavad täpselt, mida nad teevad ja kellele teevad. See on hea kombo," tõdes ta.

Suursuguse sünnipäeva valguses, mida tähistati nii 5miinuse postmargi kui ka näitusega ERM-is, ütles Genka, et Eesti raadiod ja inimesed võiksid rohkem kuulata, mida Legendaarne Records neile räägib.

"Me hakkame rahvana kuidagi alles hiljem neid asju kaifima. Oo, see on ikka kihvt. Siis tuleb meelde, kuidas sa ise aastakümneid tagasi oled rääkinud, et kamoon, kuulake, see on kõva asi. Kõik noogutavad kaasa ja kümme aastat hiljem hakkab Sky neid mängima. Raiskame aega lihtsalt. Kuulake kohe, mis korüfeed räägivad."