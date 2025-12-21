Valter Soosalu: harpedžimängijate liidu suvepäevad on üksildased

Soosalu leiab, et arvestatav osa jõulumuusikast on hästi ilusasti pakendatud jõulutoode. "Nii, nagu meil on näiteks kultuurilised žabloonid, nagu näiteks James Bond. Iga James Bondi teemalugu meenutab natukene eelmise James Bondi teemalugu. Äsja kõlanud valikust ei kuulnud ma ka ühtegi lugu, mida ma tegelikult kuulnud ei oleks," tõdes Soosalu.

"Kui kujutada ette, et kõiksugused maiustused on piparkoogimaitselised. Muusikas on midagi sarnast," selgitas Soosalu omadusi, mis jõululaule ühendavad.

"Üks asi, mis alati keset laulu tuleb, on jõulukellad. Siis kuuled kohe ära, et nüüd on jõulud. Lisaks on ka akordid, mille kuuleb ära ja kohe on jõulud," lisas ta.

Jõulude ajal annab Soosalu ka jõulukontserdi, aga mitte meeskoori ega ansambliga Põhjakonn, vaid oma truude pillidega. "Igal seltskonnal on omad eelmised, aga harpedži ei jää haigeks, ei hiline proovi, tal ei ole siiani hääl ära läinud. Ehk kõik sõltub minust endast ja see on stressi maandamise mõttes väga tore variant. Kõik, mis ma ise teen, see sünnibki," märkis muusik, kelle suhe oma harpedžiga on tänaseks kestnud seitse aastat.

"Seitse aastat tagasi ma oleksin soovinud, et tänaseks mängin ma palju paremini, aga ei saa öelda, et me oleks koos vähe asju koos elanud. Ta meeldib mulle aina rohkem tegelikult. Ma olen muidu pigem kiiresti tüdinev inimene, aga see pill on minu jaoks siiamaani ääretult põnev. Selles on põhiliselt süüdi see, et pill on maailma mõistes nii uus. Esimene pill leiutati 2007 ehk siiani on mul pidevalt olnud võimalus avastada midagi selle pilli koha kõige esimesena," selgitas Soosalu.

"See on nii mitmekülgne pill, et ükskõik, mida sa ka ette ei kujutaks, siis tõenäoliselt saab seda selle pilli peal teha," lisas Soosalu, kes on enda sõnul Eesti Harpedžimängijate Liidu seni ainus liige. "Suvepäevad on sellised üksildased. Ära tuleks teha ka vabariiklik harpedžimängijate konkurss, mul on veel lootust poodiumile tõusta. Kas esikohale just, aga kuhugi sinna," muigas ta.

"Mul on lugemine sassi läinud, aga lisaks minu omale on Eestis veel viis või kuus pilli. Peale minu mõned noored, kelle puhul ma väga ootan, kuidas nad mängima hakkavad. Pillid on mõned aastad juba käes olnud, aga veel pole kuulnud."

Rõõmu harpedžimängust on Soosalul olnud õnne jagada näiteks 2024. aasta suvel Tartus esinenud Jacob Collieriga. "Mul oli suur rõõm juhatada sümfooniaorkestrit tema kontserdil ja pärast proovi võtsime hetke, et sukelduda oma salahobisse. Tema on üks väheseid mängijaid, kes päriselt oskab mängida. Neid, kes on harpedži peal vilunud ja suudavad selle peal näiteks kontserdi anda, jagub ühe käe sõrmedele."