Otseülekanne lõppenud: Henrik Kalmet loeb lähisuhtevägivalla lugusid
10. detsembril tähistatakse rahvusvahelist inimõiguste päeva, mille puhul loeti riigikogu ees ette lähisuhtevägivallaga seotud politseiväljakutsete kokkuvõtteid. "Ringvaade" jätkas sama tööd stuudios terve saate vältel Henrik Kalmetiga.
Lähisuhtevägivallaga seotud väljakutseid laekub igal aastal politseile üle 10 000. Miks seda nii palju on ja kuidas olukorda parandada? "Ringvaates" oli sel teemal külas ka politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev.
Toimetaja: Kaspar Viilup