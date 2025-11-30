X!

Mikk Mägi filmist "Peetrikese jõulurobot": tegin selle nii, et mu pojale meeldiks

Foto: Ken Mürk/ERR
Režissöör Mikk Mägi toob detsembri alguses kinodesse uue lühianimatsiooni "Peetrikese jõulurobot", kus astub häälnäitlejana üles ka Märt Avandi. Saates "Hommik Anuga" selgitasid Mägi ja Avandi filmi ning laiemalt ka häälnäitleja töö tagamaid.

"Peetrikese jõulurobotis" astub häälnäitlejana üles Märt Avandi, kes on Mikk Mägiga ka varem koostööd teinud: "Vanamehe filmis" kehastas ta lehma. "See oli üks kõige lõbusamaid, aga ka keerulisemaid töid, sest lehmal polnud ühtki silpi öelda, ta pidi kogu oma karakteri ja kõik oma soovid, tahtmised ja emotsioonid väljendama läbi "ammuu" erinevate variatsioonide."

Värskes filmis kehastab Avandi aga Gerdat, kellel on režissööri sõnul konna-obsessioon. "Gerdale meeldib konna teha," ütles Mägi. Avadi lisas, et küsimused on seejuures tarbetud. "Võta omaks, et Gerdale meeldib konna teha ja mine kinno."

Mikk Mägi rõhutas, et Vanamehe hääle jäljendamine on väga populaarne, aga ka tema ise ei tee seda tegelikult väga hästi. "Kõik teevad selle liiga intellektuaalseks ja üritavad tabada, aga Vanamehe hääle trikk on see, kõik võiksid seda teha loomulikult just nii, nagu see tuleb."

"Ma tegin seda multikat nii, et oma pojale meeldib," rõhutas Mägi.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Hommik Anuga", intervjueeris Anu Välba

