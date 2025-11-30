Olav Ehala: kahju, et abikaasa minu juubelit ei näinud

Olav Ehalal oli kahju, et tema abikaasa tema 75. sünnipäeva ei näinud. "Meie kooselu kestis ikkagi 50 aastat," ütles ta ja lisas, et tema tänavune aasta on olnud hästi vägev. "Ma sain ka ägeda Valgetähe 2. klassi teenetemärgi ja eelmisel aastal veel riikliku elutööpreemia, mul on läinud väga hästi ja kahju, et abikaasa seda ei näinud, aga ta on minuga kogu aeg."

Tervise kohta ütles Ehala, et annab elada. "Loodan, et ikka tegevust ja esinemisi tuleb ka erinevate solistidega, see hoiab ka vormis," kinnitas ta.