X!

Olav Ehala: kahju, et abikaasa minu juubelit ei näinud

Hommik Anuga
Foto: Ken Mürk/ERR
Hommik Anuga

Saates "Hommik Anuga" ütles tänavu 75. sünnipäeva tähistav Olav Ehala, et loodetavasti tal ikka lähiajal tegevust ja esinemisi jagub, kuna see hoiab vormis.

Olav Ehalal oli kahju, et tema abikaasa tema 75. sünnipäeva ei näinud. "Meie kooselu kestis ikkagi 50 aastat," ütles ta ja lisas, et tema tänavune aasta on olnud hästi vägev. "Ma sain ka ägeda Valgetähe 2. klassi teenetemärgi ja eelmisel aastal veel riikliku elutööpreemia, mul on läinud väga hästi ja kahju, et abikaasa seda ei näinud, aga ta on minuga kogu aeg."

Tervise kohta ütles Ehala, et annab elada. "Loodan, et ikka tegevust ja esinemisi tuleb ka erinevate solistidega, see hoiab ka vormis," kinnitas ta.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Hommik Anuga", intervjueeris Anu Välba

Samal teemal

Vali Oma lemmik

Eesti laul 2026

PSÜHHOLOOGI PILK

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

09:54

Heategevussaade "Jõulutunnel" toetab tänavu Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi

10:21

Olav Ehala: kahju, et abikaasa minu juubelit ei näinud

29.11

Pikaaegne hobusekasvataja avas Kehtnas hobu- ja talutööriistade muuseumi

27.11

Mihkel Zilmer: soola ei pea kartma, vaid tarbima koos kaaliumirikka toiduga

28.11

Apteeker: lõhenenud huuli saab ennetada vee joomise ja loodusliku kreemiga

29.11

Liis Lemsalu: ma pean olema elus heas kohas, et luua

26.11

Lauri Räpp: raske haigus muutis treppidel liikumise peaaegu võimatuks

06.11

"Pealtnägija" taustakontrolli spikker

28.11

Tartu Maratoniks treeniv Uuspõld: sportlik vorm on kehv, aga entusiasm laes

27.11

Võlurite maaletooja Krista Kaer: 25 aastat tagasi tegin väga hea otsuse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo