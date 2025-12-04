X!

Produtsent Kristel Tõldsepp: kui teed jõulufilmi, saad pühade ajal puhata

"Peetrikese jõulurobot" produtsent Kristel Tõldsepp rääkis Vikerraadios, et kõige parem kompliment filmitegijale on see, kui öeldakse, et tehke veel ja pikemalt. Tõldsepp tõdes, et tänavu õnnestub tal jõulude ajal oma perega päriselt koos puhata, sest kõik viimased aastad on jõulud olnud töö mõttes kõige kiirem aeg.

"See on üks paremaid kommentaare, mida filmitegija võib saada, kui öeldakse, et tehke veel ja tehke pikemalt," ütles animafilmi "Peetrikese jõulurobot" produtsent Kristel Tõldsepp.

Kuna "Peetrikese jõulurobot" on pooletunnine jõulufilm, siis hakkab film kinodes linastuma koos animafilmiga "Kadunud sokid". "Need filmid sobivad hästi kokku, nende maailmades on mingeid ühisjooni, filmikeel on natuke sarnane," tõdes produtsent.

Kui Mikk Mägi hakkas Peetrikese filmi tegema, oli tema poeg üheksa-aastane. "Filmide kirjutamine on toimunud paralleelselt mu poja kasvamisega, olen neid lugusid tema peal katsetanud ja talle on need väga meeldinud," sõnas Mägi.

Kõige keerulisem oli loo väljamõtlemine. "Päris kaua murdsin pead," nentis Mägi.

Tööprotsessis kasutati näpuotsaga ka tehisaru võimalusi. "Meil oli päris lõbus Olime Mikuga vahepeal suurtes raskustes, mis filmile pealkirjaks panna. Mitu tundi olime AI-ga dialoogis, aga lõpuks pidime ikka ise välja mõtlema," meenutas Tõldsepp. "AI pakutud versioonidest käisid läbi kõik "Üksinda kodus" teemad."

Produtsendi sõnul on Eestis tehtud väga vähe jõulufilme. "Meenuvad "Eia jõulud Tondikakul", "Lepatriinude jõulud" ja "Jõulud džunglis" ja rohkem ei olegi," nentis Tõldsepp.

Jõule tähistab Tõldsepp perekonnaringis. "Nüüd, kus film on valmis, on natuke rahulikum olla. Päris hea, et me tegime jõulufilmi, nüüd saab enne jõulu puhata. Viimased filmid on mul kõik välja tulnud veebruaris, mis tähendab, et jõule ei ole."

Tõldsepp kergitas veidi saladuseloori oma edasistelt tegemistelt ja nentis, et filmiuudiseid on temalt oodata 2027. aasta veebruaris.

