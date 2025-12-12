Inga Lunge: üleväsimus ei lase muinasjutulisel jõulutundel tekkida

Inga Lunge rääkis saates "R2 Päev", et ärevuse ja ületöötamise pinnalt ei saagi helget jõulutunnet tulla. Koristamisest ja tubade kaunistamisest palju olulisem on väljapuhkamine, sest see on üldse eeldus jõulutunde tekkimiseks. Lunge sõnul võiks iseenda jaoks aeg võtta iga tegevuse järel viie minuti kaupa.

"Jõulutunne tuleb ju meie enda seest ja see on suuresti meie enda teha, muidugi kõik väline ka toetab seda," ütles näitleja ja muusik Inga Lunge. "Aga see, mida me märkame ja kus on meie tähelepanu, on ju meie enda teha. Sooviks ka, et läbi meedia tuleks natuke rohkem tasakaalu, lahendusi ja positiivseid uudiseid, mitte ainult seda, et kõik on tülis."

Lunge sõnul pole vaja negatiivsete tunnete tulemiseks midagi suurt ette võtta, sest need tulevad justkui iseenesest, aga positiivsete tunnete tulemisega millegipärast nii lihtsalt ei lähe. "Siis võiks mõelda, et äkki ma saan ise seda protsessi kuidagi juhtida," sõnas Lunge, kelle sõnul on inimesed lihtsalt nii ületöötanud ja väsinud.

"Ärevuse ja ületöötamise pinnalt ei saagi helget jõulutunnet tulla, isegi siis, kui lumi tuleb maha. Tuleb ainult stressi juurde, kas ma ikka jõuan kõik asjad õigeks ajaks tehtud. See ei ole hea pinnas rahuliku ja muinasjutulise jõulutunde loomiseks."

Koristamisest palju olulisem on väljapuhkamine. "Võta vitamiine, kui vaja ja mõtle, mida su keha vajab. Väljapuhkamine on eeldus, et jõulutunne saaks üldse tulla. Närvilisuse pinnalt neid jõule ei tule."

"Proovige endale aega võtta iga päev kogu päeva jooksul. Kasvõi viie minuti kaupa, kus sa ei räägi kellagagi, paned telefoni ja ekraanid kõrvale. Lihtsalt ole ja hinga, lae ennast eelmisest tegevusest maha. Proovi ennast saada tagasi nulli. Ära tegele sel ajal ühegi probleemiga."

Lunge sõnul võiks kogu aeg püüda keskenduda käesolevale momendile, mitte muretseda asjade pärast, mida on vaja homme teha või mis jäid eile tegemata. "Mida kiirem on su graafik, seda rohkem pause sa pead päevas enda jaoks võtma."

Lunge soovitas pühade ajal pere ja sõpradega mängida lauamänge, näiteks mängu "Dixit".

"Maailmas on niigi palju probleeme, ärge olge teie ise probleem. Vaata nii, et kui sina tuled ruumi, kas sa oled üks probleem lisaks, oled sa neutraalne või koguni lahendus," sõnas Lunge. "Kui oled väsinud, ära tee midagi. Kõige olulisem jõulude juures on see, et me suudaksime ise seda nautida, aga selleks peame olema väljapuhanud. Nii lihtne see ongi."