Vikerraadio kutsub arvama, mis keeles kõlab "Mees, kes teadis ussisõnu"

Vikerraadio tähistab keeltemänguga taas Euroopa keeltepäeva. Kahel päeval saab raadio kodulehel mõistatada, mis keeles kõlavad lõigud Andrus Kivirähki romaanist "Mees, kes teadis ussisõnu".

Üheksandat korda toimuv keeltepäeva mäng on Vikerraadio kodulehel avatud 25. septembri hommikust ja lõpeb 26. septembril kell 15. Mängus on kuulamiseks 14 helilõiku, kus Tallinna Euroopa kooli õpilased loevad ette erinevates keeltes katkendeid menuteosest "Mees, kes teadis ussisõnu".

Keeltepäeva mängu saab kaasa teha nii individuaalselt kui ka klassiga, nii eesti kui ka inglise keeles. Pärast vastuste saatmist saab mängija teada, mitu keelt ta õigesti vastas, hiljem on võimalik oma vastuseid näha. Mängust tehakse kokkuvõte 26. septembril kell 17.15 Owe Peterselli saates. Keeltepäeva mäng jääb hiljem avatuks Lasteekraani lehel.

Mängu peaauhind on kinkekaart kümnele individuaalsele keeletunnile, mis loositakse välja kõikide nende vahel, kes vastavad kõikidele küsimustele õigesti. Klassiauhind on tasuta ekskursioon Tallinnas asuvasse Euroopa elamuskeskusesse. Lisaks on mängus hulgaliselt väiksemaid auhindu, mille panevad välja mängus sisalduvaid keeli esindavad välisriikide saatkonnad ja kultuuriinstituudid ning Euroopa Komisjoni Eesti esindus.

Keeltepäeva mängu korraldab Vikerraadio koos Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja Tallinna Euroopa Kooliga. Varem on äraarvamiseks olnud laul Pipist ja sepapoistest ning lõigud raamatutest "Punamütsike", "Alice Imedemaal", "Väike Prints" , "Harry Potter" ja "Naksitrallid". Möödunud aastal oli mäng pühendatud Eesti Euroopa Liiduga ühinemise 20. aastapäevale – lapsed lugesid ette lõike EL-i liikmesriikides 2004. aastal välja antud lasteraamatutest.