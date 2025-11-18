Psühholoog: pikaaegseid paare hoiavad koos kannatused ja ühised huvid

"Kohtingurakendustes tutvuvatel inimestel on sarnane sotsiaalkultuuriline taust. Me ju alati otsime endasarnaseid inimesi. Tinderis loeb väga palju visuaal, aga me ei tea ju, mis on selle visuaali taga. Uuringud näitavad ka seda, et mobiilirakendustes on üle 50 protsendi inimeste profiilid võltsid. See on ka loomulik, sest kui lähme silmast silma kohtingule, tahame ka olla elujõulisem ja toredam välja näha. Kohtingurakendustes, aga ka tavaelus me armume enda illusiooni sellest, mida me tahame, et teises inimeses oleks," selgitas psühholoog Ülli Kukumägi ja lisas, et kohtinguäpp Tinder on pakend, kus me hindame oma lõuajoont.

Psühholoogi sõnul ei võta inimene reeglina arvutit voodisse kaasa, et sõnumeid saata, küll aga on seda mugav teha mobiiliga. "Kõik see tekitab olukorra, kus ma jagan enda kohta igasugust informatsiooni, hirme ja unistusi avalikumalt, kuigi ma seda teist inimest üldse ei tunne. Sel moel tekkiv intiimne ühendus on tugevam. Silmast silma ei julge me sellistest asjadest rääkida."

Tavaelus viib inimesi sageli kokku näiteks lõhn. "Lõhnal on hästi suur roll armumise aspektis. Armud lõhna ära ja pärast lähed lahku, sest sa enam ei talu tema lõhna. Armumine on tegelikult kirg, aga kirg oma olemuselt on mõeldud paljunemiseks. See, et ma oleksin inimesega pikemaajaliselt koos, eeldab seda, et üks aktsepteerib teist, ei anna hinnanguid ja sa sobid teise inimese jaoks sellisena, nagu sa parajasti oled."

Kukumägi sõnul on ju nii hea tunne, mida me tunneme, kui lapsed, koduloomad või vanad sõbrad meid aktsepteerivad. "Tõenäosus, et ma leiaksin sellise inimese, on kahjuks väga väikene," lisas psühholoog.

"Inimesi seob kaks aspekti, üks pool on kannatused, mida rohkem on kannatusi, seda rohkem on sidusust. Inimesed ei lähe lahku suurte probleemide, vaid pisiasjade pärast, mis iga päev negatiivset pinget tekitavad. Teine pool on ühised huvid. Asjad, mille puhul me mõlemad tunneme rahulolu ja head enesetunnet," tõi Kukumägi välja.

"Ärge armuge pilti. Tehke kindlaks, kes tegelikult teiega sobib, kes sa ise oled ja keda sa otsid. Inimesed väga sageli tahaksid printsi või printsessi, aga kes sa ise oled. Sellele on ka vaja mõelda, mida mul endal on pakkuda," tõdes psühholoog.