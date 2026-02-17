Tinderist tõelise armastuse leidnud paar: me ei taha teineteist muuta

70-aastaselt Tinderist elukaaslase leidnud Vello Koitla rääkis "Ringvaates", et lootust leida tõeline armastus ei tohi mitte kunagi kaotada. 62-aastase Riina Kappaku sõnul on nende kooselu saladus selles, et nad ei taha teineteist muuta.

"Lapsed hakkasid nalja tegema, et tee endale Tinderi konto. Ma väga üksindust ei tundnud, sest mul on palju hobisid, aga vahel oli tunne, et tahaks kellegagi rääkida, sellest tundsin küll puudust," ütles leseks jäänud Riina Kappak.

Vello Koitla kaotas oma abikaasa koroona-aja lõpus. "Minu jaoks oli see ikkagi katastroof. Kõige hullem oli see, et õhtul koju tulles oli tuba tühi. Püüdsin endale tegevust leida, aga masendus süvenes veelgi. Lapsed nägid kõige rohkem vaeva, otsisid mulle juba ise igalt poolt kaaslast," tõdes Koitla, kes tegi endale lõpuks Tinderi konto.

"Prouad otsivad Tinderist endale teatris, kohvikus ja tantsimas käijat, aga peale seda pead ikka üksi koju tulema. See ei sobinud mulle üldse," sõnas Koitla.

Pärast kolme ebaõnnestunud katset otsustas Kappak loobuda, kuid lapsed ei andnud alla ja kinkisid emale sünnipäevaks fotosessiooni. "Kolmveerand tundi mind pildistati ja sätiti," muheles Kappak, kes oli laste rõõmuks nõus Tinderis veel korra proovima.

Ka Koitla pidas plaani Tinder kinni panna, sest kolme aasta jooksul ei õnnestunud sobivat kaaslast leida. Lõpuks leidsid mõlemad pärnakad teineteise Tinderis üles.

"Siis toimus asi väga kiirelt. Pärnu uue silla peal saime esimest korda kokku. Vestlesime, ja jutul ei tahtnud lõppu tulla. See on nii müstiline ja mulle endale tundub ka, nagu kõrgemad väed oleks juhatanud," meenutas Kappak.

Pärnu uus sild oli avatud kuu aga enne Koitla ja Kappaku saatuslikku kohtingut.

"Kui oli uue silla avamine, siis mulle meenus, et Taevaskoja nõid ütles mulle, et kui sa lähed elus esimest korda mingi silla peale, saad midagi soovida. Mulle tuli see meelde ja kasutasin kohe juhust, üle silla minnes viskasin eurose mündi vette ja soovisin endale toredat kaaslast," sõnas Kappak, kelle arvates on Vello väga tema esimese mehe sarnane.

Vähem kui nädal pärast esimest kohtumist kolis Kappak koos oma kassiga Vello juurde.

"Ma ise ka imestan, kuidas on see võimalik, aga ma mõtlen, et kui sa oled avatud meelega, siis sa mõtled oma vanusele, et kolmveerand elu on elatud ja kui inimene tundub sulle siiras, siis kolidki kokku," ütles Kappak. "Selline tunne on, nagu oleks juba mitu aastat koos elanud."

"Mina ajan oma rida ja Vello ajab oma, me ei ole tahtnud teineteist muuta. See on ka võib-olla põhjus, miks abieludes riiud tekivad. Meil on ülesanded ära jagatud, teine ei kipu teise marjamaale," nentis Kappak.