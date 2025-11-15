Lembe Lokk: Prantsusmaal on põhjamaistel naistel väga vabameelne kuvand

Muusik Lembe Lokk rääkis "Hommik Anuga" stuudios oma elust ja tegemistest Prantusmaal, kus ta on elanud 27 aastat. Ta tõdes, et on aastate jooksul aru saanud ka prantslaste vigadest. Lokile on silma hakanud nii prantslaste arrogantsus kui ka prantsuse naiste erakordne armukadedus.

Ligi 30 aastat Prantsumaal elanud Lokk tõdes, et proovis algusaastatel oma nimekuju muuta, et inimesed kindlasti õigesti hääldaks. "Aga ma pean prantslaste kiituseks ütlema, et viimase 30 aasta jooksul on nende kõrv palju arenenud. 30 aastat tagasi ei osanud ka mu parimad sõbrad mu nime välja hääldada. Tänapäeval hääldavad inimesed juba spontaanselt õigesti juba," märkis Lokk, kellel läheb enda sõnul Prantsusmaal hästi, kuigi loomingulises vallas enda kehtestamine ei ole laulja sõnul kerge ei seal ega ka kusagil mujal.

"Eesti on ju väike ja kaugelt vaadates olen sageli mõelnud, et ma läksin Eestist ära just sel hetkel, kui siin oli kõik võimalik, küll seal Eestis oleks lihtne olnud. Aga ma arvan, et igaüks on erinev ja minu jaoks oli Prantsuse pinnas viljakam. Mitte, et seal kuidagi parem või kergem oleks, aga minul oli just seda vaja. Äkki mul oli neid raskuseid vaja või seda keelt," selgitas Lokk, kelle prantsuse keele armastus sai alguse väga juhuslikult.

"Sellest on tegelikult isegi kaks täispikka filmistsenaariumit kirjutatud, mis ei ole küll kunagi linale jõudnud. See sai alguse aastal 1991, mil ma olin 16-aastane ja kui kõik minu suveplaanid järsku haihtusid ning mu vend kutsus mind endaga kaasa Saaremaale prantsuse keelt õppima. Ilmar Raag korraldas tol suvel esimese prantsuse keele suveülikooli. Õppisin paar nädalat prantsuse keelt. Seal olid ainult tudengid, kes läksid sinna väga vaba olemisega. Nii et oma paarinädalase prantsuse keele õpingutega olin ma lõpuks edasijõudnute grupis," rääkis Lokk.

Pärast suvekooli tulid Lokile külla viis prantslast. "Kaks paari ja üks paaritu meesterahvas, kes minusse ära armus ja ülejäänud on juba väga pikk siksakiline lugu," naeris Lokk ning lisas, et prantsuse keel saigi tema õnnelikuks armastuseks ning ta on läbi prantsuse keele elule ärganud.

Oma kolme lapsega räägib Lokk vahel eesti ja vahel prantsuse keeles. "Vahel nad tahavad, et me räägiksime inglise keeles, et praktiseerida," imestas Lokk.

"Vahel me kuulame ka Eesti raadiot. Eesti keel on meil selline salakeel. Mu vanem tütar räägib isegi oma prantslasest isaga reisil olles eesti keelt, kui nad ei taha, et inimesed aru saaksid, et nad on prantslased," rääkis laulja, kes on ülikoolis ise ka eesti keelt ka õpetanud.

Aastate jooksul on Lokk ära õppinud ka prantslaste vead. "Nad on nii arrogantsed. Ma enam üldse ei talu seda. Ma isegi ei talu seda, kuidas nad ütlevad, et issand kui halb ilm on, kui vihma natukene tibutab. Nad leiavad mis iganes võimaluse, et millegi üle viriseda," nentis Lokk.

Ta lisas, et ei ole oma elus kohanud armukadedamaid inimesi, kui prantsuse naised. "Ma sain aru, et kui tahan oma meessõpru hoida, siis pean nende naistega ka sõbrannaks saama. Isegi eelkõige nende naistega sõbrannaks saama, siis ma võin ka nende meestega väljas käia. Prantsusmaal on põhjamaistel naistel väga vabameelne imidž. Nad kujutavad ette, et me ainult selle peal väljas olemegi," muigas Lokk.

Lauljaks otsustas Lokk hakata ühel kolmapäeva õhtul. "Ma olin teinud kõike, et mitte lauljaks saada. Olin õppinud vene filoloogiat, Aafrika kultuure, prantsuse filoloogiat ja sadat ametit pidanud, aga kui ma ühel hetkel tundsin, et olen vastu seina surutud ja sain aru, et nüüd tuleb tõesti lauljaks hakata, siis ma ei mõelnud, et mismoodi ja mis laule ma laulma tahan hakata," meenutas Lokk.

"Mulle meeldib väga Tom Waits ja mõtlesin, et niimoodi ma tahaksingi laulda. Tööle hakkasin nii, et ostsin pudeli viskit ja kaks pakki filtrita sigarette, et kiiresti sellise hääleni jõuda. See oli minu esimene laulutund," muigas Lokk, kellest Tom Waitsi häält välja ei tulnudki.

Loki plaate on ka tunnustatud ja tähele pandud. "Kui Eestis saab küsida, kas sa oled populaarne, siis Prantsusmaal, kus ma võrdlen ennast paratamatult Eesti kolleegidega, on tunne, et ma ei ole veel kuskile jõudnud. Aga Prantsusmaal on juba püsima jäämine märk, sest kõik ei jää nii kauaks püsima," tõdes Lokk, kes esineb nii Pariisis kui mujal Prantsusmaal.

