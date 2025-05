Sven Lõhmus: enda muusikat ma raadiost kuulata ei taha

"Minu kõige esimesed meloodiad on pärit kahemehebändist vennaga. Bändis oli akordion ja trummid. Paar laulu kirjutasin kindlasti ise. Siis tulid juba koolibändid," meenutas muusik Sven Lõhmus oma loomingulise karjääri algust.

Kõige esimene hitt sai Lõhmuse loost "Las mina proovin siis ka".

Lõhmus viis "Ringvaate" tuurile enda jaoks tähtsatesse paikadesse. Tartu laululaval asuvas legendaarses stuudios sündisid kolm hitti ansamblile Mr. Happyman.

"Üks tüüp ütles, et seda Mr. Happyman bändi ei mäleta juba viie aasta pärast keegi, nii et suva, kus te oma lood ära salvestate. Aga ma mõtlesin, et ei ole ikka suva, kus me lugusid salvestame," meenutas Lõhmus.

"Meie kõige esimene esinemine toimus Pärnu laululaval kus oli üle 10 000 inimese. Meie laul oli olnud raadios kolm nädalat ja rahvas laulis kõik laulud peast," sõnas muusik.

Teine oluline paik Lõhmuse jaoks on Eesti Maaülikooli üliõpilasesinduse maja. "Selles kohas asus kunagi Alo TV, kõige legendaarsem eesti muusikat mängiv televisioon, kus me Black Velvetiga tegime oma legendaarse video loole "Senjoriita.""

Bändiliikmed olid eelmisel päeval tarbinud kõvasti vägijooke ning magama polnud keegi jõudnud. "Kaamerad olid valmis pandud ja üks mees kuskilt hüüdis, et tehke midagi nüüd. Mõtlesime, et teeme siis lihtsat pulli ja tantsisime totakalt. Ja nii see jäi."

Oluline paik on ka Atlantis, kus Lõhmus on väga palju esinenud. "Eestis oli vähe nii suuri klubisid, kui Atlantis. Kui me Mr. Happymaniga siia esimest korda sattusime 1995. aastal, oli siin megapalju rahvast. Meil on olnud Black Velvetiga selliseid kontserte, kus kogu rahvas saalis kakles omavahel, lavale visati õlleklaase ja pudeleid," meenutas Lõhmus, kelle rekord on viis kontserti päevas ühel jaanipäeval, mil alustati Tallinnas, vahepeal käidi Lõuna-Eestis ja õhtul taas Tallinna lähedal.

"Muusasid peab kunstnikul kogu aeg olema, ilma selleta ei saa," muheles muusik.

"Enda muusikat ma raadiost väga kuulata ei taha. Ma pigem kuulan seda sihukese kõrvaga, et see on päris hästi produtseeritud või et saund töötab endiselt hästi. Aga mulle meeldib see tagasiside, mida ma näen inimeste pealt, kuidas nad loo vastu on võtnud. Üldiselt ma arvan, et inimestele meeldib see, mis ma teen. Ma loodan, et saan veel 30 aastat teha mõnusat muusikat."

Lõhmusel on plaan anda välja elu esimene sooloalbum. "Minu esimene plaat on üsna instrumentaalne, aga rohkem ma ei tahaks ära anda. Põhimõtteliselt seal ei ole kindlasti mitte mingisugust tüüpilist Sven Lõhmust, vaid see on täiesti teistsugune," nentis Lõhmus.