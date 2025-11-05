Marko Matvere kutsub Eestis valmivale haruldasele laevale nime pakkuma

Eestis valmib multifunktsionaalne laev, mis on ainulaadne terves Euroopas ja mille põhitöödeks saavad olema poitööd, teadusuuringud, reostustõrje ja merepääste. Uue laeva nimekonkursi üks žürilliige Marko Matvere kutsub huvilisi laevale väärikat nime pakkuma, sest auhind on haruldase laeva vääriline.

"Siin ehitatakse eesti kõige uuemat multifunktsionaalset töölaeva," ütles uue laeva kapten Sander Laus. "Laeva põhitööd saavad olema poitööd, teadusuuringud, reostustõrje ja merepääste. Vajadusel lõhub laev ka jääd."

Laeva terasest kere ehitati Poolas, pukseeriti Eestisse ja tõsteti veest välja. "Laeva tekk ehitati Nasval, tõsteti kere peale ja keevitati kokku," nentis Laus. "Kere ehituseks kulus 260 tonni terast. Teki alumiiniumist ehitus kaalus alguses ainult neli ja pool tonni."

Sellise laeva ehitamine, alates projekteerimisest, võtab aega kaks-kolm aastat. "See laev on plaanis valmis saada tuleva aasta kevadeks. Laeva sponsoreerib Euroopa Liit ja praegune maksumus on 22 miljonit eurot," sõnas kapten.

Kütuse kogusega, mis laeva konteinerisse mahub, sõidab laev tuhat meremiili.

Laevas on kuivlabor ja märglabor. "Kuivlaboris saavad teadlased arvutiga tööd teha, sinna kemikaalid, vesi, muda ja vetikad ei satu," nentis Laus.

Märglaboris on vetikad, kalad, vähid ja muu tarvilik uurimismaterjal.

Keset laeva on suur auk, kust paistab laeva põhi. "Tulevikus hakkavad teadlased seda kasutama oma teadustöödeks vajalike aparaatide vettelaskmiseks."

Laeval pole veel nime ja seepärast saavad kõik huvilised appi tulla, et laevale väärikas nimi pakkuda.

Marko Matvere on uue laeva nimekonkursi üks žürilliige. "Laeva nimi peab olema hästi hääldatav, hästi kergesti üle huulte tulema, lõbus, vaimukas ja positiivne. Miks üldse üldsust nimepanemisse kaasata, siis seepärast, et see on Eestis ehitatud laev ja kogu maailmas üsna ainulaadne riistapuu, mis töötab soolegaasi peal. Parima nime pakkujale on ette nähtud sõidud selle laevaga. Näiteks poi paigaldamine, mis on väga huvitav, olen ise seda näinud. Teine väljasõit on koos teadlastega midagi uurima või merest proove võtma," sõnas Matvere. "Kolmas sõit selle laevaga on jäälõhkumine."