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Marko Matvere: lehmasõnnikul töötav laev Kratt on Eesti innovatsiooni tipp

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Marko Matvere rääkis "Ringvaates", et Eesti merendusinseneride poolt välja töötatud multifunktsionaalne laev sai nimeks Kratt. Matvere sõnul on see innovatsiooni tipp, sest mis võiks veel kavalam olla, kui võtta sulaselge pask ja panna see mootorit ringi ajama.

"12. augustil toimus väga olulise laeva ristimistseremoonia. See on Eesti merendusinseneride innovatsiooni kõige värskem väljalase. Laev töötab alternatiivkütustel, milleks on lehmasõnnikust välja imetud metaangaas ja elekter," sõnas laevandushuviline ja laeva Kratt reklaamnägu Marko Matvere.

Matvere sõnul peaks selline kütus olema natuke odavam kui diiselkütus ja see ongi asja mõte, sest laevad kasutavad tõesti väga palju kütust ja keskkonnale on nad paras koormus. "Mis võiks veel kavalam olla kui võtta sulaselge pask ja panna see mootorit ringi ajama. Minu meelest on see innovatsiooni tipp," muheles Matvere.

Laeva nime saamiseks kuulutati välja konkurss ja nimekomisjoni liige oli ka Matvere. Konkursil pakkusid nimesid 2285 inimest.

Matvere tõi välja talle konkursil enim meeldinud nimed: Asjaajaja, Bioloom, Griinsilm, Innovaat, Katariina Jee, Metaanik, Metanuus, Mereorkester, Mullivana, Multionu, Muna, Raudne Leedi, Roheline Muul, Ruja, Rühkam, Rööprähkleja, Sinituul, Tuulelaul, Tuulispask, Tossumassin, Tuhin, Vinguvänt, Ümarmudilane.

Nime Kratt pakkus laevale 19 inimest. "Oli üks nimi, mida pakkus veel rohkem inimesi, aga me nimekomisjonis arutasime, et Kratt on väga hea nimi," sõnas Matvere.

Laeval on väga palju ülesandeid. "Iga aasta sügisel ja kevadel vahetab laev meres poisid, sest need kuluvad lihtsalt läbi. Lisaks on laeval ujuv laboratoorium, kus teadlased saavad tegutseda. Veel on laeval võimas kraana, mis tõstab 15 tonni. Laeval on ka päästefunktsioon ja reostustõrjesüsteem," loetles Matvere.

Matverel tekkis huvi merenduse ja laevanduse vastu juba teismelisena. "Läinud sügisel olin tegev katamaraani kaptenina. Ma olen tegelikult hoopis sportlik meremees ehk lohesurfar ja juba 12 aastat."

Matvere sõnul on laev sada protsenti rahastatud Euroopa taastefondist ja see maksis 22 miljonit eurot. "Me ise ei pidanud oma kukrut kergitama. Meie eestlased oleme nii väike rahvas ja ainuke võimalus meil rahva ja riigina ellu jääda ongi olla teistest targemad ja kavalamad," muheles Matvere.

Riigilaevastiku laev Kratt Autor/allikas: Margus Muld/ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", saatejuht Marko Matvere

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