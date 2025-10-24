Elmo Nüganen toob Endla "Arkaadias" lavale kaks tütart korraga

Lavastaja Elmo Nüganenil on käes hirmus kiired päevad. Eeloleval laupäeval esietendub Pärnus Endla teatris Tom Stoppardi "Arkaadia". Arstilt vähidiagnoosi saanud Nüganen küsis peale mõnda aega julguse kogumist arstilt, et mitu lavastust ta veel teha jõuab. "Ta ütles, et ei, te ei ole üleplaneerinud, jõuate veel neljanda ja viienda ka. Ma ütlesin, et stopp, rohkem pole vaja. Isegi hea, et nii palju teha saan," rääkis Nüganen.

"Arkaadia" lavastamine on Nüganeni jaoks õigupoolest päris eriline, sest lavastuses osalevad tema kolmest tütrest kaks – Saara ja Sonja. Netti Nüganen teeb samal ajal teatrit Saksamaal.

"30 aasta jooksul, mis ma Tallinna Linnateatri peanäitejuhina töötasin, kasutasin ma Anne Reemanni, oma naist, ainult mõned korrad võib-olla. Kuidas siis peanäitejuht hakkab oma naist peaosades kasutama. See oleks ju kuidagi imelik. See oli teistmoodi kiiks, nii et neid perekonnasidemeid totaalselt ignoreerida pole ka mõtet."

Saara Nüganeni sõnul on neid nii kasvatatud, et onupojapoliitika ei vääri heakskiitu. "See ei ole hea toon, aga nüüd ma näen seda aina järjest rohkem ja tundub, et meie hoopis oleme dinosaurused. Nüüd, kui tal see vähidiagnoos tuli, siis ütles ka, et las minna. Terve elu püüdis teha nii, et keegi ei saaks teda nepotismis süüdistada."

Sonja Nüganen, kes erinevalt Saarast teatrikooli lõpetanud pole, lisas, et isa arvatavasti mõtles, et ei olegi saanud oma tütrega koostööd teha. Ajaloolase haridusega Sonja astub üles Thomasina Coverly rollis.

"See tegelane on ühes vaatuses 13-aastane ja teises 16-aastane. Väga noor tüdruk, kes on sellesse maailma alles sisenemas. Ma lihtsalt tegin talle ettepaneku ja selgitasin, et see on selline roll, kus oleks väga hea, kui oleks keegi, kes eristuks teistest lavalolijatest," selgitas Elmo Nüganen.

Kolmandat tütart pole Elmol veel olnud võimalust lavale tuua. "Netti on ka nii iseseisev ja väga oma kunstilise teekonnaga. Ma ühe korra tegin talle ettepaneku, et äkki mõtleme midagi välja. Sama leebelt, kui mina selle ettepaneku tegin, lükkas ta selle kohe tagasi ja oma argumentidega," muigas Elmo Nüganen.

Nüganeni sõnul on "Arkaadia" näidend, millega kokkupuutumisel tunneb inimene ise ka ennast vaimuka, intelligentse ja empaatiavõimelisena. "Selles maailmas olles tunned ennast veidi paremini," lisas ta.