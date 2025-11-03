Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

Näitlejanna Saara Nüganen rääkis Vikerraadios, et isa Elmo eeskuju julgustas ka kõiki teisi pereliikmeid avalikult ausad olema ja tõdes, et nende pere kõik suured elulised muutused juhtusid samal ajal. Nüganeni sõnul on kõige olulisem enda vastu ausaks jääda nii elus kui teatrilaval.

"Ma arvan, et meie pere avameelsus tuli ikkagi ajaga, kuigi minu isa Elmo ütles üsna algusest peale, kui ta diagnoosi sai, et ta tahab väga ausalt ja avalikult rääkida, ta ei taha midagi varjata. Ta tundis, et see on kuidagi õige ja võib-olla see julgustas ka teisi meie pereliikmeid olema ausamad," ütles näitleja Saara Nüganen, kelle sõnul juhtusid nende pere kõik suured elulised muutused ühel ajal. "Isa eeskuju inspireeris meid avalikult ausad olema."

Nüganeni sõnul on ta intervjuusid ka ära öelnud. "Ei ole päris nii, et ma igal pool hea meelega räägin. Ma ikkagi valin ka seda keskkonda, kus ma räägin."

Nädal aega tagasi oli Nüganenil Endla teatris "Arkaadia" esietendus ja veidi elab ta selles mullis tänagi. "Ongi väga huvitav, et kuidas teatris see atmosfäär luuakse. Vahel on nii, et kui väike grupp inimesi, kes on tulnud etendusele, esimestel minutitel mingi asja kehtestavad, näiteks, et see on nüüd tükk, kus võib vabalt naerda, siis ülejäänud publik tuleb kaasa. Või on vastupidi, et keegi ei julge otsa lahti teha, ja siis tundub suurele osale publikust, et see on tõsine tükk, kus naermine oleks kohatu," nentis Nüganen. "Vahel on nii, et osad inimesed kohe alguses häälestavad selle etenduse. Aga see mõjutab ju kõikide teatrikülastajate kogemust."

Nüganen tõi välja, et "Arkaadia" puhul on tal olnud hea tunne, sest ta on üsna veendunud, et see, mida ta teeb, on tema jaoks mingil kujul õige. "Ma ei ripu nii väga välise arvamuse küljes. Ma mõtlesin, et isegi kui kõik lahkuvad saalist poole pealt, siis mingis mõttes ma mõtlen, et las siis olla, vähemalt ma olen enda vastu jäänud ausaks," selgitas Nüganen.

Näitlejanna sõnul meeldib talle praegu teha tõsist teatrit. "Sain nii suure lotovõidu selle näol, et tegin samal ajal nii "Arkaadiat" kui näosaadet, mis on justkui vastandid. Enda sees on ka raske leida seda kohta, kui sa lähed pühapäeval salvestusele, teed lolli häält ja loll parukas on peas, üritad inimesi naerma ajada, ja esmaspäeval lähed räägid inglise kirjanduskriitikast. See oli väga huvitav kogemus, enda sees kiiresti vahetada seda kohta. Olen tohutult tänulik selle eest, et see nii juhtus," nentis Nüganen.