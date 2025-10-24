X!

Carnegie Hallis esinenud Marand: tunded on väga ülevad

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Eesti Filharmoonia Kammerkoori laulja Kristel Marand rääkis "Terevisioonile", et Arvo Pärdi 90. sünnipäevale pühendatud kontsert Carnegie Hallis möödus ülevate tunnete saatel.

New Yorgis Carnegie Hallis lõppes reede varahommikul Arvo Pärdi 90. sünnipäevale pühendatud kontsert, kus astusid üles Eesti Festivaliorkester Paavo Järvi juhtimisel, viiualdajad Midori ja Hans Christian Aavik, pianist Nico Muhly, dirigent Tõnu Kaljuste ning Eesti Filharmoonia Kammerkoor.

Kammerkoori laulja Kristel Marand tõdes, et tunded peale lavalt lahkumist on väga ülevad. "Carnegie Hall on muusikute jaoks kindlasti unistuste koht, kus võiks kunagi olla võimalus esineda ja täna tõesti see võimalus avanes. Suur Isaac Sterni nimeline saal mahutab 2800 inimest ja need kohad olid täis. Pärast kontserti kostus publikust hüüe: "More!". See tähendas, et sooviti kindlasti lisalugu ja emotsioonid on tõesti väga ülevad," rääkis Marand.

"Mulle tundus, et publik oli väga teadlik, nad tahtsid siia tulla, teadsid, mida nad kuulama tulevad. Saalis oli ka väga palju eestlasi. Pärast kontserti kõlas Carnegie Halli ümber eesti keel ja inimesed olid väga õnnelikud, et New Yorki sai Eesti muusikuid kuulama tulla. Oli ka kohalikke, kes elavad New Yorgis," märkis laulja.

"Kui võrrelda teiste kontsertidega, siis tuleb öelda, et newyorklane on ikkagi üsna avatud, väljendavad kohe oma emotsioone, kui neile midagi meeldib. Karjuti "braavo" ja nii edasi," lisas ta.

Marandi sõnul on Carnegie Hallis imeline akustika. "Lava on väga suur, saal on ümar, kuuekorruseline ja publik paikneb viiel erineval tasapinnal. Kuna rõdusid on päris palju, siis lavalt vaadates on tunne, nagu oleks publikut täis sein ees. Nii et kontakt publikuga on väga hea," tõdes Marand, kes astub filharmoonia kammerkoori ja kammerorkestriga Carnegie Halli väiksemas saalis Pärdi autorikontserdiga üles ka homme.

Carnegie Hall on pühendanud Pärdi loomingule hooaja vältel seitse kontserti, millest kaks koosnevad eranditult tema teostest. 

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Terevisioon", intervjuueris Reimo Sildvee

