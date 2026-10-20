Liikumisõpetaja: see on müüt, et tõhus trenn peab alati higistama ajama

Liikumisõpetaja Siim Tõnisson rääkis "Terevisioonis", et me oleme harjunud mõtteviisiga, kui trenn meid üleni higiseks ei tee, on see mõttetu trenn, aga see on müüt. Tõnissoni sõnul tuleb lapsi liikumise juurde meelitada läbi mängu ja oskust arendades pole oluline trenni intensiivsus, vaid korduste arv.

"Kui minu eelmise raamatu fookus olid aktiivsed ainetunnid, siis teises raamatus on tähelepanu mängudel," ütles liikumisõpetaja ja treener Siim Tõnisson, kellel ilmus raamat "Õpime liikudes 2".

Inspiratsiooni kogub treener lastelt. "Selle raamatu sihtgrupp on eelkõige lasteaialapsed. Mingil perioodil oli see minu jaoks üsna keeruline sihtgrupp, püüdsin aru saada, mis nende peal toimib ja mis mitte. Ma tegin sellest enda jaoks väljakutse. Konkreetselt aasta aega tegelesin selle sihtgrupiga ja selle töö käigus kujuneski raamat."

Tõnissoni sõnul on ta raamatusse kirja pannud ka selle, millist oskust iga mäng arendab.

"Me oleme harjunud selle mõtteviisiga, et kui sa trenni tehes üleni higine ei ole, siis on see üsna mõttetu trenn. See on müüt. Kas sa oled näinud odaviskajat või kuulitõukajat, kes konkreetselt visketegevust lihvib, teeb tehnikatrenni ja on üleni higine. Kui sa arendad oskusi, siis pole trenni intensiivsus nii kõrge, pigem on oluline korduste arv. Mängudega on samamoodi. Kulli mängides on kõik higised, aga mõnes koordinatsiooni põhises mängus või viskeoskust arendavas mängus nii higine ei ole, aga see arendab muul moel."

"Mingil hetkel on meil läbi lõigatud mängimise traditsioon ja hoovisport ei tule enam lastel loomulikult. Digimaailm pressib peale," lisas Tõnisson.