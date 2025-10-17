Galerii: tõsielusaate "Tippvormi(s)" esitlusel tõdeti, et kehv vorm on julgeolekuoht

Teisipäeval esitleti kinosaalis uut tõsielusarja "Tippvormi(s)", mis jõuab ETV ekraanile 20. oktoobril. Ühisvaatamisele eelnenud arutelus selgus, et hetkel läbivad kehaliste võimete kontrolltesti vähem kui pooled kutsealustest.

Uues kodumaises eksperimendis "Tippvormi(s)" asuvad viis kutsealust ja viis reservväelast intensiivsele füüsilisi ja vaimseid väljakutseid pakkuvale teekonnale, et saavutada mõne kuuga tippvorm. Koos professionaalsete treeneritega võetakse eesmärk eksperimendi lõpuks täita kaitseväelastele esitatud füüsilised nõuded.

Kinosaalis esitletud sarja avaosa olid vaatama tulnud nii osalejad kui ka spordi ja Eesti kaitsevõimega seotud isikud. Sarja juhatas sisse arutelu, milles osalesid saatejuht Kaidor Kahar, endine tippsportlane ja Eesti Olümpiakomitee asepresident Gerd Kanter, Kaitseressursside Ameti reservteenistuste büroo juht Rainer Järvela ning saates osalenud reservväelane Allar Satsi ja kutsealune Marten Kukk.

"Tippvormi(s)" saade on ellu kutsutud sooviga pöörata rohkem tähelepanu Eesti inimeste füüsilisele vormile. Praegust seisu peegeldab tõsiasi, et kehaliste võimete kontrolltesti läbi vaid kolm kutsealust kümnest – kehva vormi võib aruteluringis osalejate hinnangul pidada ka julgeolekuohuks.

Gerd Kanter pakkus arutelu käigus välja idee, et sarnaselt teistele õppeainetele võiks ka liikumistundides kodutöid anda, olgu selleks kõhulihaste treenimine kodus või jooksmine ja jalutamine. Samuti leidis ta, et tööandjad võiksid rohkem toetada inimeste sportlikke valikuid, sest karjääri ja pere kõrvalt on teinekord keeruline leida veel vaba aega ka sportimiseks.

"Tippvormi(s)" alustab ETV-s esmaspäeval, 20. oktoobril kell 20.