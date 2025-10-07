X!

Koolipsühholoog: koolitõrge on laste seas murettekitavalt suur probleem

Foto: Siim Lõvi /ERR
Psühholoog Ada Kesonen rääkis "Terevisioonis", et koolipsühholoogide nõuandeliinile helistajate kõige suuremateks muredeks on koolitõrge ning kooli- ja töökius. Kesoneni sõnul on psühholoogid nagu detektiivid, kes püüavad pisikestest kildudest suurt pilti kokku panna.

Koolipsühholoogide nõuandeliin numbril 1226 on avatud argipäeviti kell 16–20. Hooandjas kogutakse praegu annetusi, et nõuandeliini jätkuvalt lahti hoida, sest haridus- ja teadusministeerium rahaliselt enam ei toeta.

"Pea pooled nõuandeliinile helistajad on lapsevanemad. Ülejäänud pool jaguneb õpetajate, õpilaste, treenerite, huvialaringijuhtide ja teiste lastega tegelejate vahel," ütles koolipsühholoog Ada Kesonen.

Märkimisväärselt palju on Kesoneni sõnul kõnesid laste koolitõrke teemal. "Koolitõrge on liikunud aina nooremasse kooliastmesse. Juba 1. klassi lapsed on nii kõrge ärevusega, et ei taha kooli minna."

Teine läbiv teema on koolikiusamine. "Palju on ka töökiusu ja seda kõige rohkem lasteaiaõpetajate hulgas," lisas Kesonen.

Nõuandeliin pakub eelkõige murede kuulamise tuge. "Aga me saame teha murega meie poole pöördujaga plaani. Väga paljud ei tea, kust abi saada, kelle poole pöörduda. Meie töö on natuke nagu detektiivi töö, me uurime väga palju probleemi tausta, ja siis koos mõtleme, mida me teha saame," selgitas Kesonen.

Keskmine kõne pikkus on kolmveerand tundi-tund, aga on olnud ka kahe tunni pikkuseid kõnesid.

Kõnesid võtavad vastu kutsetunnistusega koolipsühholoogid, iga päev on valves üks psühholoog.

Neli aastat on nõuandeliinil töötanud, kõnede arv on tänaseks kolmekordistunud.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Katrin Viirpalu

11:42

09:49

Ooperilaulja Kadri Tegelmann: käsukirjad laual saadavad me peret siiani

06.10

Mäetoa talu peremees: saame hakkama nii arbuusi kui bataadi kasvatamisega

05.10

Ramo Teder: aastaid elatusin juhutöödest, et saaksin muusikaga tegeleda

02.10

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

14:56

Tallinnas on monumente nii suurkujudest ja loomadest kui lihtsast inimesest

06.10

"Klassikatähtede" teise saate võitis taas pianist Havryil Sydroyk

05.10

Ettevõtja Kristel Kruustük: minu ettevõtlusteekond algas eeskujudest

05.10

Ülemsootska Jalmar Vabarna: minu töö on nüüd palju magada

01.10

Nooremteadur: vorsti ja juustu võiks asendada tervislikumate valikutega

