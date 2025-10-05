Ülemsootska Jalmar Vabarna: minu töö on nüüd palju magada

"Mina teadsin, et Trad.Attack! läheb laiali, paar päeva enne seda oli just koosolek olnud, sügis oli just saabunud, olin lava peal, mängin pilli ja näen, kuidas sootska Anzelika Gomozova tantsib. Samal ajal mõtlen, mis ma siis järgmisel aastal teen. Siis tunnen, kuidas keegi mind lükkab, ühtegi bändimeest mu kõrval ei olnud, vaatan Anzelikat ja saan aru, ahah, kandideerin ülemsootskaks. Nii täpselt oligi, siiamaani ihukarvad tõusevad püsti," kirjeldas Seto ülemsootska Jalmar Vabarna, kuidas setode püha kuju Peko talle end ilmutas.

Vabarna on 19. ülemsootska. "Sau sümboliseerib tammepuust võitluskeppi, millega Peko omal ajal vaenlastega lahinguid pidas."

"Mul on au olla väga heaks eeskujuks meie kultuuri kontekstis, olla esindajaks seto rahvale. Kanda edasi meie keelt ja kultuuri, meie mõtteid ja meie inimeste lugu ja loomulikult seda, mida Peko meile ilmutab, sest Peko ilmutab end unedes. Mu töö on palju magada. Kui kõik on hästi, on Setomaal ülemsootska, kui aga olukord peaks minema väga kehvaks, küll siis Peko ka üles ärkab ja tammepuust nuiaga vaenlased laiali peksab," ütles Vabarna, kelle kodust vene piirini on kümme minutit.

Ülemsootska Jalmar Vabarna Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Vabarna sõnul ülemsootska palka ei saa, võimalik on saada kompensatsiooni. "Aga mul on kõik Seto Kuningriigi meistrid. Mul on oma õlletegija, oma leivameister, oma pirukaküpsetaja, oma vägimees, oma pillimees, oma sõnuja, võiks öelda, et elu nagu kuningal," ütles Vabarna. "See on siis, kui mul on seda päriselt vaja. Kingitused käivad setode külalislahkusega kokku. Kui sa lähed ja annad, küll sa siis ka saad."