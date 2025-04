Jalmar Vabarna: Coachellal tuli staare nagu jäneseid kaabust

Jalmar Vabarnal õnnestus tänavu külastada Californias Colorado kõrbes toimuvat muusikafestivali Coachella, kus sooviksid osaleda paljud muusikasõbrad, aga kõigil ei õnnestu. "Ammune eluunistus oli osaleda ühel maailma kolmest suuremast festivalist ja nüüd õnnestus ära käia. Me käisime ansambliga Zetod New Yorki Eesti päevadel ja sealt kuidagi tekkis mõte, et Coachella ei ole ju kaugel ja sain piletid oma kaaslaselt jõuludeks kingituseks," rääkis Vabarna ning lisas, et festivalil käik oli erakordne elamus.

Üks suurtest staaridest, keda laval nähti, oli briti möödunud aasta popsensatsioon Charli xcx. "Kui mustkunsti show'd vaadates tõmmatakse kaabu seest jäneseid välja, siis Coachellal tõmmatakse sealt teisi ülemaailmseid staare. Järsku tuli Billie Eilish lavale, järgmisel laval tuleb samamoodi mingi DJ esinemise ajal uus staar lavale, keda me kõik teame," meenutas Vabarna.

Peaesinejatena astusid veel üles Lady Gaga, Green Day, Post Malone. "Kuna suurem osa maailmastaare elab seal samas Los Angeleses, siis nende jaoks on see nagu Viljandi folgile minek. /.../ Kui ta elab LA-s, siis mis tal viga paar tundi sõita, et teha kaasa ühes loos. Üldiselt need suured artistid omavahel teevad ju koostöid ka."

"Festival toimub kahel nädalavahetusel ja nüüd ma nägin, et just lõppenud teisel nädalavahetusel käis kellegagi laval Dave Grohl, Ed Sheeran käis kellegagi laval. Esimesel nädalavahetusel neid ei olnud," rääkis Vabarna.

Coachella toimub Empire Polo Club nimelises ürituste korraldamiseks mõeldud linnakus. Empire Polo Clubi rajasid 1987. aastal polo mängijad, et korraldada rahvusvahelisi polo võistlusi. Coachella festival tänasel kuju toimub seal 1999. aastast.

Paljud külalised ööbivad festivalil telklas, aga müüakse ka hotellipakette. "Kui tahad kahekesi minna ja ööbida kolm ööd hotellis, mis asub umbes 30 minuti kaugusel bussiühendusega, siis sa maksad selle eest umbes 3000 eurot. Kui võtta õigel ajal lennupiletid, siis kõik kokku läheb maksma umbes 5000 eurot. Telgis ööbimine on ilmselgelt soodsam," ütles Vabarna.

Festivalil maksab toidukord 20 kuni 25 dollarit. "Portsjon ei ole küll väga suur. Kui sulle meeldib alkohol, siis enam-vähem iga jook maksab ka 20 dollarit, aga telklasse saab oma asjad kaasa võtta," lisas ta.

"Neil on seal ikkagi igal pool prügi maas, meil on oluliselt puhtamad festivalid, meil on olulised vähem rahvas, butiikfestivalid. Kui üle ookeani juba liigute, siis tasub ära käia ikkagi. Ei pea ka üle ookeani minema, võib ka Inglismaale Glastonbury festivalile minna," tõdes Vabarna.