Andrus Kivirähk: minu looming ja päriselu on rangelt lahus

Kirjanik Andrus Kivirähk rääkis "Ringvaates", et kuigi ta oma raamatutes kirjutab kodukäijatest, libahuntidest ja mardustest, on ta päriselus väga ratsionaalne inimene, kes ei hooli mingitest üleloomulikest olenditest ega ka horoskoopidest ja ennustajatest.

"Need lood on remiksid, samad lood, mida Kreutzwald kirjeldas, aga minu variandis," ütles kirjanik Andrus Kivirähk, kellel ilmus raamat "Eesti rahva uued jutud".

Kirjaniku sõnul sai kõik alguse Indrek Hargla tellimusest, kui viimane pani kokku ulmekogumikku, kuhu Hargla tellis erinevatelt eesti autoritelt jutud just Kreutzwaldi muinasjuttude põhjal.

"Kuna kaks lugu olid juba olemas, mõtlesin, et seda liini võiks jätkata, sest mul oli tore neid välja mõelda. Panin Kreutzwaldi "Eesti rahva ennemuistsed jutud" laua peale, lappasin seda ja valisin jälle uue jutu, mida töödelda," kirjeldas Kivirähk tööprotsessi. "Nii läks mitu aastat, sest mul pole enam tuli takus, et ma tohutult tahaks jõuda müügilettidele. Mingil hetkel saavad jutud valmis ja siis tuleb raamat välja anda, sest mis sa tast arvutis hoiad, aga ma ei kibele enam ammugi, rahulikult tegin ja nautisin seda protsessi."

Kivirähki sõnul on tal looming ja päriselu väga lahus. "Päriselus olen hästi ratsionaalne ja ei hooli mingitest üleloomulikest olenditest ega ka horoskoopidest ja ennustajatest, aga loomingus kasutan ma mütoloogilisi tegelasi mõnuga, sest kirjanik ongi vaba ja ei pea ennast piirama reaalsusega. Ei pea piirama end sellega, et inimene ei saa libahundiks moonduda. Kirjanduses vabalt saab. See ongi maagiline realism, miks mulle nii väga meeldib, et seal on kõik võimalik," tõdes Kivirähk.