ETV2 teemaõhtu on pühendatud Andrus Kivirähkile

Andrus Kivirähk
Andrus Kivirähk Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
17. augustil tähistab kirjanik Andrus Kivirähk 55. sünnipäeva. Sel puhul näeb ETV2 eetris sel puhul armastatud kirjanikuga intervjuusid ning tema filmi- või teatritegijate poolt jäädvustatud loomingut.

"Kaka, kevad ja teised" (2023)

ETV2 eetris 17. augustil kell 17.00

Andrus Kivirähki raamatute "Kaka ja kevad", "Karneval ja kartulisalat" ja "Tont ja Facebook" ainetel valminud film räägib igatsusest, sõprusest, armastusest, perekonnast ning hirmudest, millel on sageli suured silmad. Kummaliste tegelaste seiklused on vürtsitatud Kivirähkile iseloomuliku sooja ja julge huumoriga, kududes vaimukalt kokku lastele omase piiritu fantaasia ning moodsa maailma eluolu. Film pakub emotsioone, põnevust ja tibake ka närvikõdi nii väikestele kui ka suurtele vaatajatele. Režissöörid René Vilbre, Meelis Arulepp, Oskar Lehemaa, Mikk Mägi, Heiki Ernits. Stsenaristid René Vilbre, Meelis Arulepp, Oskar Lehemaa, Mikk Mägi, Heiki Ernits – Andrus Kivirähki ainetel.

"Sünnipäevaintervjuu. Andrus Kivirähk" (2020)

ETV eetris 17. augustil kell 17.00

Ühel augustikuu päeval said kokku armastatud kirjanik Andrus Kivirähk ja Mart Juur, et vestelda elust ning mõtetest just praeguses ajahetkes. Režissöör Antti Häkli, produtsent Kadi Katarina Priske. 

"Augustivalgus: Urmas Oti külaliseks on Andrus Kivirähk" (2003)

ETV2 eetris 17. augustil kell 19.30

Kaksteist aastat Eesti Vabariigi taasiseseisvust. Intervjuudesari inimestega, kes on mõjutanud Eesti mentaliteeti. Režissöör Villem Tarvas.

"Eesti matus" (2008)

ETV2 eetris 17. augustil kell 20.50

Ülimenukas Draamateatri etendus, mille autor on Andrus Kivirähk. Matused on tänapäeval tihti ainuke koht, kus kõik sugulased kokku saavad. Elustuvad ühised mälestused ja lõkkele löövad vanad kired. Mida arvata matustest, mis pulmadeks kipuvad kujunema? Lavastaja Priit Pedajas, mängivad Tõnu Kark, Aleksander Eelmaa, Lembit Ulfsak, Kersti Kreismann, Ester Pajusoo, Merle Palmiste, Külli Reinumägi, Jan Uuspõld ja Martin Veinmann.

"Plekktrumm: Andrus Kivirähk" (2024)

ETV2 eetris 17. augustil kell 22.30

Miks valida kaaslaseks raamat, kui ajaveetmise võimalusi on rohkem kui kunagi varem? "Plekktrummi" külaline on kirjanik Andrus Kivirähk. Saatejuht Joonas Hellerma, toimetaja Lisete Velt, režissöör Maire Radsin, produtsent Laura-Liisa Veiler.

"Teeme Tee Vee magusaks" (1996)

ETV2 eetris 17. augustil kell 23.15

ETV omasaadete pila. Paroodiates esinevad näitlejad Ene Järvis, Helene Vannari, Piret Kalda, Tõnu Oja, Dan Põldroos, Kalju Orro ja Anu Konze. Autor Andrus Kivirähk, näitejuht Tõnu Oja, režissöör Kalev Lepik.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

