ETV2 teemaõhtu on pühendatud "Rahva oma kaitse" 30. sünnipäevale

Tele
Rahva oma kaitse 30.
Rahva oma kaitse 30. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tele

21. augustil on ETV2 teemaõhtu pühendatud sel sügisel 30. hooajaga alustanud Raadio 2 saatesarjale "Rahva oma kaitse".

Kell 19.30 ""Rahva oma kaitse" saates "Ringvaade"" (2025)

Mart Juur ja Andrus Kivirähk alustavad "Rahva oma kaitse" 30. hooajaga. "Ringvaate" stuudios tõdesid kirjamehed, et esialgu kolm kuud kestma pidanud suveprojekt ei olegi töö, vaid osa elust ja viis, kuidas sõprust käimas hoida.

Kell 20.10 ""Rahva oma kaitse". Aastavahetuse eri" (2021)

Millise punkti panid lõppenud aastale Mart Juur ja Andrus Kivirähk? Loomulikult humoorika! Armastatud saatejuhid kolisid vaid üheks õhtuks raadiost telesse, kus vana-aasta õhtu tõi lõbusaid külalisi, nalja ja naeru, aga ka üllatusi!

Kell 21.40 ""Rahva oma kaitse" 30" (2025)

Raadio2 kultussaade "Rahva oma kaitse" saab tänavu 30 ja sel puhul kutsuvad Mart Juur ja Andrus Kivirähk kuulajad juubelit tähistama – silmast silma. Lisaks päevakangelastele astuvad lavale 2 Quick Start, Koit Toome, Väike PD ft Benakanister ja Skizo ning Ines Daferrari.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

