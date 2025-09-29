Kärt Johanson: muusika on põhjus, miks me Tõnisega kokku saime

Üle 25 aasta koos olnud Tõnis Mägi ja Kärt Johanson rääkisid saates "Ühe pere muusika", et just muusika on see, mis on neid kokku viinud ja kõik need aastad koos hoidnud.

Tõnis Mägi lapsepõlv möödus Meriväljal. "Ma mõtlen viimasel ajal palju Meriväljast, kummalisel kombel kuni lõhnadeni välja," lausus ta. Oma põngerjapõlvele tagasi vaadates sõnas Mägi, et ta oli sõltumatu tegelane, kellel meeldis omapäi seigelda. Eriti armastas ta käia muulil, mis küll meenutas pärast pommitamist rohkem kivihunnikut, lainete taktis hingamas käia. "Ma püüdsin samamoodi hingata, nagu need lained on."

Mägi peab merd ja muulil hingamist oma esimeseks õpetajaks. "Sa saad seal mingisuguse voolamise, mis seal on. See vabadus ja sõltumatus, mis on vennad, on minu sisse ilmselgelt sealt tulnud. Ma tahan olla vaba. Ma tahan teha seda, mida mu hing ütleb. Ja on sellepärast palju olnud ka mittemõistmisi."

Esimene bänd, kus Mägi musitseeris, kandis nime Rütmikud. Kuigi Rütmikud tegid vaid kaverid, kirjutas Mägi sel ajal oma esimese enda loo, inglisekeelse "Long Long Ago". Tema läbimurre toimus 1971. aastal looga "Ma loodan, et sa muudad oma meelt", sellele järgnes "Vana jõgi." "Need läksid kohe käima," märkis Mägi.

Pikale ja edukale karjäärile vaatamata ei ole Mägi koolis muusikat õppinud. "Seda on imelik rääkida, et kuidas see nii on. Üks Viini filosoof Martin Buber ütleb, et inimese kõige olulisem asi on kohtumised. Ma kirjutan sellele alla."

Oma loominguks saab Mägi inspiratsiooni kõikjalt – lood tulevad ise tema juurde. Tema loominguline kaasteeline on pikalt olnud Villu Kangur. "Villu on olnud erakordselt täpne oma tekstidest. Villu on kindlasti üks inimene, kes minu lauludega koos. Mingil hetkel me olime ikkagi tandem, tegime mitmeid lugusid koos. See on tohutult oluline, et tekst on olemas, et sul on millestki laulda," lausus Mägi.

Tõnis Mägi abikaasa on Kärt Johanson. Kuigi Johansonil on teatrialane kõrgharidus, on ta alati rohkem muusika poole kaldu olnud, sest muusikutest vennad Jaak, Mart ja Ants olid talle suureks eeskujuks. "Kui sa sünnid sellisesse perre, siis sa ei saa aru sellest, et see on midagi erilist. Kolm venda, keda ma armastan, ma tahtsin olla nende moodi, liikusin nende järel," meenutas ta.

Kärt ja vennad tegid pikalt üheskoos bändi Johanson ja Vennad. Pärast Jaak Johansoni surma 2021. aastal pole ansambel enam aktiivne olnud "Praegu tagasi vaadates, kui Jaaku enam ei ole, siis see tundub üldse nagu eelmine elu," tunnistas Kärt.

Johansoni sõnul viis just muusika neid kokku. "Muusika on põhjus, miks me kokku saime. Muusika on tugevalt põhjus, miks me ikka koos oleme. See mingi maailma nägemine. Muusika on kogu aeg seal."