"Terevisioonis" valmis värsketest ürtidest maitseõli

Foto: ERR
Kokk Johannes Hõimoja valmistas "Terevisioonis" värsketest ürtidest maitseõli ja tõdes, et iga toidu hea maitse võtmeks on just õli, sest õli seob maitseid. Hõimoja sõnul sobib maitseõli kõikvõimalike toitude peale ja annab roogadele hoopis erilisema meki.

"Ürdiõlide puhul on see, et kui õli tehakse värskest toorainest, ei püsi see väga kaua värske. Poest ostes on õli juba paari kuu või aasta vanune, sel ei ole mõnusat värsket maitset enam sees," ütles kokk ja toiduentusiast Johannes Hõimoja.

Hõimoja kasutas maitseõli valmistamiseks kookosõli, sest see kannatab rohkem kuumutamist. "See on oluline, et saada erinevatest ürtidest maitsed kätte. Maitse saame kätte 150–170-kraadisest õlist. Kui me oleme põhimaitse sellest välja tõmmanud, panen ingveri ja küüslaugu potti. Kuna neis on vett sees, siis temperatuur üle saja kraadi minna ei saa. Lõpus lisan oliiviõli, natuke podiseb ja tunni-kahe pärast on valmis," kirjeldas Hõimoja maitseõli valmistamise protsessi.

Õli sisse lisab Hõimoja puravikupulbri ja jahvatatud sidrunheina, mis lähevad õli sisse natuke hiljem. Veel läheb maitseõlisse paprikapulber, koriandriseemnepulber, nelk, kaneel, vürtsköömen, loorber, kahvrilaimi lehed, roheline Schezuani pipar, must kardemon ja vürtsiks Linnusilma tšilli. Kõige lõpuks lisab Hõimoja röstitud sibula. "Õlil on siis krõmpsu ja tekstuuri," lisas Hõimoja.

Maitseõli valatakse toidule peale, seda uuesti enam ei kuumutata. "Iga toidu hea maitse võtmeks on õli, sest õli seob maitseid," tõdes Hõimoja.

Kõigepealt lisas Hõimoja õlisse suurematükilised vürtsid, seejärel peeneks jahvatatud vürtsid, et need õlis kõrbema ei läheks.

"Maitseõli eripära ja boonus on, et see on nii tugeva maitsega, läheb kohe toidu sisse laiali ja maitse ongi kohe igal pool olemas," nentis Hõimoja.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Katrin Viirpalu ja Reimo Sildvee

