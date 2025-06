Baltikumi ilusaim Abessiinia tõugu kass Tillu on iga oma pahanduse üle uhke

Baltikumi ilusaima Abessiinia tõugu kassi perenaine Nataly Poogen rääkis "Terevisioonis", et uhkete tiitlitega pärjatud Tillu sööb peamiselt toortoitu ja eritehnoloogiaga kuivatatud kanasüdameid. Kassi peremehe Marko Poogeni sõnul on Tillu väga aktiivne ja iga oma pahanduse üle väga uhke.

"Kassi nimi on Til, Tillu, Tilluška, ta on isane kass, aasta ja neli kuud vana," ütles Baltikumi ilusaimaks Abessiinia tõugu kassiks valitud Tillu perenaine Nataly Poogen. "Ta on noor kass, aga saanud juba väga palju tiitleid ja auhindu, ta on väga palju reisinud."

Kassi peremehe Marko Poogeni sõnul on Baltikumi ilusaimaks kassiks valimine Tillu jaoks alles algus.

Kasse hinnatakse võistlustel tõustandardite järgi. "Vaadatakse värvi, karvakvaliteeti, karv peab olema siidine ja läikiv, näo proportsioone. Üks kohtunik ütles, et Tillu pealt võikski Abessiinia tõu standardi kirjutada."

Abessiinia tõugu kassid on väga uudishimulikud.

Tillu õde Dolce Mia on samuti "Terevisiooni" stuudios läinud, sest tema pälvis maailma ilusaima Abessiinia tõugu kassi tiitli. "Loodame, et ka Tillu ei ole sellest tiitlist kaugel," tõdes Nataly.

Marko sõnul sobib Abessiinia tõugu kass aktiivsetele inimestele. "Ta tahab, et temaga palju mängitakse. Vahepeal teeb ka pahandust. Kui ta millegagi hakkama saab, on ta hästi uhke selle üle, seisab selle katkise asja juures tähtsa näoga ja näitab, et näed, mina tegin! Ta ei põgene ega peida ennast ära. Ta toob näiteks palle nagu koer, seda tõugu kassid on väga targad."

Nataly sõnul sööb kass ainult toortoitu. "Kaks korda päevas sööb liha. Kui vahepeal läheb kõht tühjaks, siis sööb krõbinaid. Me ostame talle ka eritehnoloogiaga tehtud kuivatatud kanasüdameid, mis on tema jaoks magustoit," tõi Nataly välja. "Kass on ju kiskja, kes tahab liha saada, lihasöömine puhastab ka hambaid."

Abessiinia tõugu kassid maksavad umbkaudu tuhat kuni kaks tuhat eurot, tõi Marko välja.