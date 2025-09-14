Hendrik Relve kutsub oma saatesarjas avastama ainulaadseid ookeanisaari

14. septembril Vikerraadios algaval "Kuula rändajat" uuel hooajal jagab Hendrik Relve alustuseks suviseid muljeid Fääri saarestikust ning jutustab selle loodusest, ajaloost ja tänapäevast. Kuigi Fääri saared on osa Taani territooriumist, siis erinevalt Taani kuningriigist nad Euroopa Liitu ei kuulu.

"Esmalt on juttu saarestiku läänepoolsemast, Vagari saarest. Seal asub rahvusvaheline lennuväli, vanaaegne Gasadaluri küla ning uhke looduslik vaatamisväärsus, Mullafossuri juga. Värvikaid elamusi pakkus kohaliku bändi kontserdi kuulamine saare külatrahteris. Juttu tuleb ka pealinnast Torshavnist ning külaskäigust sealses vanalinnas elava muusiku, Kristian Blaki põnevasse koju," tutvustas Relve.

Lisaks saartele Euroopa ja Arktika lähistel, jõuab Relve Atlandi ookeani saartele, mis asuvad Antarktikas ja Lõuna-Ameerika mandri lähistel ning lõpuks liigub Ameerika maailmajao lähistele jäävatele Vaikse ookeani saartele.

Saatesari "Kuula rändajat" on Vikerraadio kavas olnud juba 24 aastat. Kuulajad on saanud Relvega rännata Euroopas, Aafrikas, Kesk- ja Lõuna-Ameerikas, Antarktikas, Arktikas, Austraalias, Hiinas, Indias, Tiibetis, Madagaskaril, Uus-Meremaa saartel, Okeaanias, Alaskal ja Gröönimaal. Koos on vaadeldud tähelepanuväärset ja uuritud loodusimesid, tutvutud kohalike inimeste, kultuuri, traditsioonide ja eluoluga.

Praeguseks on sarja saateid Vikerraadio veebilehelt ja Eesti Raadio mobiiliäpist järelkuulatud rohkem kui 3,9 miljonit korda. Enim on kuulatud Tulemaast rääkivat saadet, järgnevalt Aafrika reiside kokkuvõtet ning saadet põnevatest juhtumustest maailma eri paikades. Kuujalaid on väga paelunud ka saated Gröönimaast, Paraguayst ja Etioopia rahvastest.

"Kuula rändajat" on Vikerraadio eetris pühapäeviti kell 14.05. Saate autor on Hendrik Relve, helirežissöör Maris Tombach. Kõik senised saated leiab Vikerraadio veebist.