Toortoiduentusiast: koerte lemmik on sea kõrisõlm, veise magu ja veise kõrv

Toortoiduentusiast Maria Kruusenvald rääkis "Ringvaates", et koerte ja kasside jaoks on toortoit kõige liigiomasem toit ja koerte lemmikuteks on kanakaelad, veise magu ja kõrv ning sea süda ja kõrisõlm. Entusiasti sõnul on toortoitumine lemmiklooma tervise jaoks ülioluline, et loom saaks elada pika ja terviseprobleemideta elu.

"Koerte lemmikud on veise magu ja kanakaelad," ütles toortoiduentusiast Maria Kruusenvald, kes tegeleb koerte toitumisnõustamisega. "Toortoit on loomadele looduse poolt kõige puhtam ja liigiomasem toit. Eelkõige sellepärast, et loomad saaksid elada pika ja terviseprobleemideta elu."

Kruusenvald aitab koerte menüü paika panna, ja sel moel on loomad lahti saanud näiteks allergiatest, pärmseenest ja teistest levinud tervisemuredest.

Kõige mugavam toortoitumise variant on Kruusenvaldi sõnul valmissegu, kus on purustatud mass loomade organitest ja kuhu on juurde pandud aedviljad. "Seda segu saab poest osta ja omanikul on ainus vaev toit koerale ette panna, kõik koerale vajalikud on seal sees."

Samuti saab tavalisest supermarketist osta tükilist toortoitu, mida loomaomanik ise saab kokku panna. "Kanakaelad, sea süda ja sea kõrisõlm," nentis toortoiduentusiast.

Inimeste jaoks on toortoidu juures kõige võikam, aga koerte jaoks üks kasulikumaid organeid veise magu ja veise kõrv. "Neid saab osta spetsiaalsetest toortoidumüügikohtadest ja talunikelt. Veise kõrv on koos karvadega, mis on ka kasulikud, sest aitavad soolestikku puhastada," tõdes Kruusenvald.

Valmissegude kasutamine võtab kõige vähem aega, aga see on kõige kulukam variant. "Minul läheb ühe 30-kilose koera toortoit ühes kuus maksma umbes 60 eurot. Korra kus teen toidu valmis, panen kottidesse ja karpidesse ning sügavkülma," ütles toortoiduspetsialist.

Kruusenvald valmistab toitu ka teistele koertele. "Komplekteerin toidud ära ja inimesed tulevad järgi."