Üheksa-aastasena leukeemiat põdenud Sten Heinoja: mulle anti uus võimalus

15. veebruaril tähistatakse maailmas lapseea vähktõvele pühendatud päeva ning seetõttu kohtus üheksa-aastasena vähki põdenud pianist Sten Heinoja oma toonase raviarsti Karin Orgulasega ning meenutas 20 aasta taguseid sündmusi.

Sten Heinoja sai paljudele televaatajatele tuttavaks pea kümme aastat tagasi, kui võitis "Klassikatähtede" saate.

"Ma olen kolmeaastasest saadik klaverit mänginud, nelja-aastaselt hakkasin käima klaveritunnis," ütles Heinoja.

20 aastat tagasi rääkis Heinoja pere oma loo Jõulutunneli saates. "Sten põdes lapseeas leukeemiat ehk verevähki," meenutas Heinoja raviarst Karin Orgulas.

"Haiglas uuringutel öeldi mulle kohe, et olukord on väga hull, koju enam ei saa, jään kohe haiglasse. Olin seal täiesti üksi, ehmatasin väga ära. Kõige halvem emotsioon oli sellega, et ööseks oli mulle kanüül veeni pandud, aga ma olin harjunud sellega, et pidin alati päevase särgi pidžaama vastu vahetama ja see oli kõige paanilisem hetk öelda emale, et ma ei saanudki pidžaamat panna," meenutas Heinoja lapseea hirme.

Heinoja sõnul kukkusid tal juuksed peast ära. "Palatis olin kinni kuus kuud, aga õnneks oli mul seal Playstation."

"Sten põdes leukeemia täiskasvanute vormi, mida üks laps aastas põeb, mitte rohkem. See haigus on lastele väga raske," sõnas raviarst Orgulas. "Sten saavutas hea paranemise. Ta oli kaks aastat vahepeal ravivaba, sai haigusest kosuda, siis tuli haigus tagasi."

See aga tähendas luuüdi siirdamist. Pereliikmetelt võeti proovid ja ideaalselt sobis doonoriks tema väike vend. "Vend oli tol ajal nelja-aastane, kellelt võeti tüvirakke, see oli ka tema jaoks väga raske, päris karm. Mind pandi selle protseduuri ajaks alati narkoosi alla ja mu vend ilmselt ka," meenutas Heinoja.

Klaverit ta sel ajal harjutada ei saanud. "Ma ei saanud tol ajal arugi, et ma oleksin võinud surra. Ma isegi ei mõelnud sellele. Mulle anti võimalus ja ma pean selle nüüd ära kasutama."

Oma raviarstiga polnud ta näinud 20 aastat, kuid tänu presidendi kutsele toimus nüüd väga südamlik kohtumine.