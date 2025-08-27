X!

Helilooja Anna Pärt: vanaisa on selline nagu vanaisa ikka

Ringvaade
Ringvaade

Helilooja Anna Pärt rääkis "Ringvaate" stuudios oma vanaisast, kes on terve tema eluea olnud maailma üks kuulsamaid heliloojaid ning oma loomingust, mis sai alguse juba kuue-aastaselt Islandil.

11. septembril saab Anna Pärdi vanaisa Arvo Pärt 90-aastaseks. "Sel puhul on tekkinud traditsioon, et tavaliselt läheme perega sööma – juhtumisi on sel päeval ka mu onul sünnipäev – ja õhtul ikka kontserdile," rääkis Pärt.

Oma vanaisa iseloomustab Anna Pärt helge ja vaiksena. "Nagu vanaisa ikka. Lihtsalt kodustes tegevustes on alati olnud olulisel kohal ka muusika. Käime neil tihti Laulasmaal külas ja siis on ka väike klaveripala või lauluviis, mis käib selle juurde."

20-aastasel Anna Pärdil on olnud võimalik koduks nimetada nii Eestit, Islandit, Saksamaad kui ka Suurbritanniat. 2010. aastal jõuti perega pikema ringi pealt Eestisse tagasi. Anna sõnul on kodu ikkagi Eestis. "Koolitee ja kodutee on jäänud ikkagi Eestisse. Õpetajad, keel, kultuur ja nii edasi."

Anna emakeel on islandi keel. Ta tõdes, et alguses oli eesti keele õppimine korralik pusimine. "Ma alustasin umbes 7-aastaselt. Väike põhi oli all. Mäletan selgesti, kuidas sõna "õun" oli minu jaoks väga raske, et see õ-täht kätte saada. Sellega läks ikka aastaid aega. Nüüd on õnneks käes," rääkis Anna, kes muusikat hakkas juba kirjutama 6-aastaselt.

"Ma olin väga inspireeritud mütoloogiast ja Islandil on seda folkloori ja sellist jutustamist küllaltki palju. See kandus üle muusikasse ja sealt edasi. Lapsepõlves oli klaver minu peamine sõber. Aastatega olen saanud suureks kammerkoori huviliseks, muusika on sinna üle kandunud," meenutas Anna.

Oma teoseid on Anna mänginud ette ka vanaisale. "Ta kuulab vaikselt ja naeratab. Vahel on tal paar mõtet ka, et mis tundeid see temas tekitab või kuidas talle mõni käik seal meeldis, kuidas võiks edasi minna," rääkis Anna, kes suundub õppima Londoni Guildhalli konservatooriumisse.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Ringvaade"

Samal teemal

Hommikune ärataja

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

26.08

Eva Luigas: praegu on hea aeg salatit ja redist külvata

26.08

Tõnu Talvi: karu eest hoiatav silt metsas tekitab kõhedust looduse ees

25.08

Ilmar Raag: Ukraina peab vastu senikaua, kuni on vabatahtlikke

26.08

Meelelahutaja Kaarel Tuvike: oma tõelise kire leidsin tänu tülile Irdiga

24.08

16-aastane viiuldaja Anna Katarina Tralla: kui hommikul ärkan, siis juba mõtlen, et võiks harjutada

25.08

Händler: näitusekoera edu algab kasvataja ja omaniku kodusest tööst

25.08

Pille Petersoo: suvikõrvitsamoosile annavad särtsaka maitse sidrun ja laim

21.08

"Terevisioon" naaseb esmaspäeval värske energiaga ETV ekraanile

25.08

Vikerraadio toob noorte kuulajateni kaks uut audioraamatut

20.08

Galerii: presidendi vastuvõtt Kadrioru roosiaias

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo