Helilooja Anna Pärt: vanaisa on selline nagu vanaisa ikka

Helilooja Anna Pärt rääkis "Ringvaate" stuudios oma vanaisast, kes on terve tema eluea olnud maailma üks kuulsamaid heliloojaid ning oma loomingust, mis sai alguse juba kuue-aastaselt Islandil.

11. septembril saab Anna Pärdi vanaisa Arvo Pärt 90-aastaseks. "Sel puhul on tekkinud traditsioon, et tavaliselt läheme perega sööma – juhtumisi on sel päeval ka mu onul sünnipäev – ja õhtul ikka kontserdile," rääkis Pärt.

Oma vanaisa iseloomustab Anna Pärt helge ja vaiksena. "Nagu vanaisa ikka. Lihtsalt kodustes tegevustes on alati olnud olulisel kohal ka muusika. Käime neil tihti Laulasmaal külas ja siis on ka väike klaveripala või lauluviis, mis käib selle juurde."

20-aastasel Anna Pärdil on olnud võimalik koduks nimetada nii Eestit, Islandit, Saksamaad kui ka Suurbritanniat. 2010. aastal jõuti perega pikema ringi pealt Eestisse tagasi. Anna sõnul on kodu ikkagi Eestis. "Koolitee ja kodutee on jäänud ikkagi Eestisse. Õpetajad, keel, kultuur ja nii edasi."

Anna emakeel on islandi keel. Ta tõdes, et alguses oli eesti keele õppimine korralik pusimine. "Ma alustasin umbes 7-aastaselt. Väike põhi oli all. Mäletan selgesti, kuidas sõna "õun" oli minu jaoks väga raske, et see õ-täht kätte saada. Sellega läks ikka aastaid aega. Nüüd on õnneks käes," rääkis Anna, kes muusikat hakkas juba kirjutama 6-aastaselt.

"Ma olin väga inspireeritud mütoloogiast ja Islandil on seda folkloori ja sellist jutustamist küllaltki palju. See kandus üle muusikasse ja sealt edasi. Lapsepõlves oli klaver minu peamine sõber. Aastatega olen saanud suureks kammerkoori huviliseks, muusika on sinna üle kandunud," meenutas Anna.

Oma teoseid on Anna mänginud ette ka vanaisale. "Ta kuulab vaikselt ja naeratab. Vahel on tal paar mõtet ka, et mis tundeid see temas tekitab või kuidas talle mõni käik seal meeldis, kuidas võiks edasi minna," rääkis Anna, kes suundub õppima Londoni Guildhalli konservatooriumisse.