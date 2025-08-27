Karjääripöörde teinud Meeli Eelmaa: see julge samm tasus end ära

Veekeskuse juhi ametist lasteaia asendusõpetajaks läinud Meeli Eelmaa rääkis "Terevisioonis", et asendusõpetaja amet tuli tema ellu täiesti juhuslikult, kuid ta on oma karjääripöörde üle väga õnnelik. Eelmaa julgustas kõiki, kes on selle peale mõelnud, oma elus karjäärimuutust tegema.

"See on elu juhus. Kui ma täpselt aasta tagasi oma elu muutsin ehk tulin ära veekeskuse juhi ametikohalt ja võtsin lihtsalt aja maha, viis juhus mind haridusmessile, kus ma kohtusin asendusõpetajatega," meenutas lasteaia asendusõpetaja Meeli Eelmaa.

Eelmaa tegi avalduse nendega liitumiseks ja talle hakkas tulema pakkumisi. "Vaatasin neid pakkumisi paar nädalat, ja esimesed päevad ei julgenud minna. Lõpuks võtsingi esimese pakkumise vastu ja läksin lasteaeda, täiesti teadmata, kuhu ma astun."

Eelmaa sõnul on see väga põnev samm olnud ja praegu kandideerib ta asendusõpetajate kasvuprogrammi, et teadmisi veelgi juurde saada. "See on 15-kuuline õpe, mis lõpeb õpetajakutse eksamiga. Julgustan kõiki osalema, kes täna on mõelnud karjääripööret teha. Kui sa oled loominguline, meeskondlik, armastad inimestega tööd, siis on see just õige koht."

Kogu aasta jooksul on Eelmaa õppinud oma kolleegide toetusel, kes on igas lasteaias olnud väga sõbralikud ja abivalmid.

"Võib-olla on see kannatuse puudumine, kõike saab ühel hetkel liiga palju," mõtiskles Eelmaa, miks paljud noored, kes selle ameti on valinud, ühel hetkel lahkuvad. "See ei ole lihtne töö, sa oled õhtuks täiesti väsinud. Olulised oskused tulevad ka elukogemusega. Kõige suurem probleem täna ei olegi niivõrd rahas, vaid suhtluses lapsevanematega. Vanemad võiksid poolele teele vastu tulla, just see lastevanemate toetus õpetaja tööle on number üks."

Lasteaiad on väga tänulikud, et asendusõpetajate abi neile on olemas, tõdes Eelmaa.